Tour della Puglia meno turistica: la meravigliosa Manduria

Alla scoperta di Manduria, una destinazione un po’ meno turistica della Puglia, ma di una bellezza senza tempo.

Scegliere di andare in vacanza in Puglia non è per forza sinonimo di viaggio in Salento a tutti i costi. Questa regione infatti offre moltissime spiagge e città anche un po’ fuori dalle rotte classiche del turismo, ma altrettanto belle e perfette per una vacanza estiva in questa estate 2021. Potrete rilassarvi e andare in spiaggia anche senza essere circondati dai troppa gente; scoprendo al contempo anche delle meraviglie culturali e storiche inaspettate. Dove? Nella zona della città di Manduria.

Perché la Manduria è famosa?

Siamo nella provincia di Taranto e per una visita ad una Puglia meno turistica, ma meravigliosa è tempo di conoscere Manduria. È un luogo molto naturale ricco di vigneti che danno vita ad alcuni dei vini più buoni e famosi di tutta Italia come il famosissimo Primitivo di Manduria. Attorno alla città c’è il parco archeologico che merita di essere visitato per via della sua meravigliosa fonte di Prignano un luogo speciale e anche un po’ magico al cui interno troviamo acqua che sgorga costantemente.

Le spiagge meno turistiche e bellissime

Se volete fare un tuffo e godervi anche un po’ di mare vicino alla zona della Manduria, potete sicuramente rilassarvi in alcune delle spiagge più belle di questa zona che non hanno nulla da invidiare a quelle di Gallipoli o Porto Cesareo. Anche qui il mare è blu, quasi turchese e ci sono tantissime zone con una sabbia finissima che sembra quasi caraibica.

Se vi state chiedendo. Quindi quali sono le principali attrazioni a Manduria partiamo dal mare. Prima di tutto vi consigliamo di visitare la spiaggia Salina dei Monaci che è caratterizzata da un mare limpidissimo e spesso si possono anche incontrare dei fenicotteri. Anche la spiaggia di San Pietro in Bevagna è molto caratteristica con la macchia mediterranea a pochissima distanza dalla sabbia dorata.

Altra spiaggia interessante e poco conosciuta, perfetta per sfuggire alle orde di turisti è la spiaggia di Borraco una zona interessante con una sabbia finissima e un mare quasi trasparente ed è il vero proprio valore aggiunto di questa meravigliosissima terra tutta da scoprire.