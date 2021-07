Hydra, l’isola della Grecia che ha ispirato cantautori e artisti. Tutte le informazioni utili.

Hydra, o Idra, è una piccola e deliziosa isola greca situata nel golfo Saronico, non lontano dalle coste del Peloponneso. Misura 6 km di larghezza e 23 di lunghezza, per una superficie di 52 km quadrati e 55 km di coste. È una meta molto ambita dal turismo d’élite, frequentata da molti vip e dall’alta società ateniese.

Sull’isola di Hydra è nato l’amore tra il cantautore Leonard Cohen e la sua Marianne, alla quale è dedicata una celebre canzone.

Hydra, guida all’isola della Grecia

Sull’isola di Hydra l’atmosfera rilassata prevale sul divertimento sfrenato delle altre isole greche. Qui ci si dedica al relax, prendendo il sole in spiaggia o seduti ai tavolini dei locali. L’isola è battuta dai venti e anche in estate il clima è asciutto e fresco.

La particolarità dell’isola è la totale assenza di automobili, qui ci si sposta solo con asini e muli, elemento che caratterizza ancora di più l’isola e contribuisce alla sua atmosfera rilassata.

Per la sua vicinanza al Pireo, da cui dista appena un’ora e mezzo di aliscafo, Hydra è una meta turistica molto frequentata dagli ateniesi, soprattutto dai benestanti che hanno casa qui. Tanti i vip di tutto il mondo che hanno vissuto qui. Ricordiamo il cantautore e poeta canadese Leonard Cohen, lo scrittore americano Henry Miller, il pittore e scultore greco Jannis Kounellis. Sull’isola è stato anche girato il film “Il ragazzo sul delfino” del 1957, con Sophia Loren.

Il mare di Hydra, come quello di altre isole della Grecia, è limpido e dai colori intensi che vanno dal turchese, all’azzurro, al verde smeraldo, al blu cobalto. Le casette bianche abbarbicate alla roccia sono quelle tradizionali greche, rimaste intatte per via dei vincoli edilizi, che richiedono specifiche autorizzazioni per qualsiasi intervento. Sull’isola si contano ben 300 tra chiese e chiesette, tanto che un detto popolare dice che a Hydra c’è una chiesa per ogni giorno dell’anno. Nella parte interna dell’isola si trovano numerosi monasteri.

Le spiagge sono tante e diverse, di sabbia, ciottoli e roccia. In quella di Vliho si trova il piccolo santuario di San Haralampos, quella di Palamidas, invece, si raggiunge passando per un ponte del XVII secolo.

L’assenza di automobili, quindi il silenzio e l’atmosfera rilassata, insieme alle casette tipiche, agli asinelli usati per il trasporto e al pittoresco porto dei pescatori fanno di Hydra un luogo unico.

A cura di Valeria Bellagamba