Estate 2021 low cost le offerte di voli da easyJet: le ultime occasioni da prendere al volo.

Per un’estate di vacanze all’insegna del relax e del divertimento, senza spendere troppo, vi segnaliamo le migliori offerte di viaggio a prezzi super scontati. Tocca ancora una volta ai voli delle compagnie aree low cost, le protagoniste di questa estate, anche se con qualche ombra sui posti in aereo di genitori e figli.

Comunque, se pensate di andare in vacanza ma non avete ancora prenotato, vi segnaliamo le ultime offerte imperdibili di voli scontati di easyJet. Ecco dove andare.

Per molti italiani sarà un’estate di partenze per le agognate vacanze, agevolati anche dal Green pass. In molti hanno già prenotato il loro viaggio con largo anticipo. Se voi siete invece tra i ritardatari ed indecisi, vi diamo noi qualche suggerimento sui luoghi dove andare, soprattutto quelli dove risparmiare.

Tra le compagnie low cost, easyJet offre diverse formule di viaggio per i suoi voli: dal viaggio di sola andata, lasciando libero il ritorno, al weekend di toccata e fuga oppure la vacanza di una settimana con volo andata e ritorno. Noi vi proponiamo quest’ultima soluzione, quella solitamente più popolare per le vacanze estive. Ecco tutte le migliori offerte per la vostra vacanza low cost in Italia e in Europa. Vi ricordiamo anche che con easyJet potete cambiare gratuitamente il vostro volo fino a 2 ore prima della partenza con l’opzione Flex.

Di seguito le offerte di voli low cost di easyJet per una vacanza di una settimana nell’estate 2021. Le offerte prevedono voli di andata e ritorno.

Dagli aeroporti di Bari e Bologna parte il volo per Olbia a soli 33,98 euro andata e ritorno. Da Bari per il periodo dal 27 luglio al 3 agosto e da Bologna dal 2 al 9 agosto.

Da Milano Bergamo è in offerta a 50,48 euro un volo per Malaga, per il periodo dal 28 luglio al 4 agosto. Sempre dallo stesso scalo parte il volo per Olbia, a 54,48 euro, nella settimana dal 26 luglio al 2 agosto.

Sono invece tre i voli in offerta dall’aeroporto di Milano Linate: uno per Catania a 49,98 euro, dal 9 al 16 settembre; un altro volo per Palermo, sempre a 49,98 euro, dal 31 agosto al 7 settembre; infine il volo per Brindisi a 56,98 euro, dal 27 luglio al 3 agosto.

Numerosi sono i voli scontati in partenza da Milano Malpensa. Tra questi segnaliamo: il volo diretto a Palma de Maiorca da 31,98 euro, dall’8 al 15 settembre; per Ibiza a 32,98 euro, dal 29 settembre al 6 ottobre; per Alghero a 33,98, nella settimana dal 23 al 30 settembre; per Barcellona a 36,48 euro, dal 15 al 22 settembre; per Catania a 36,48 euro, dal 2 al 9 settembre; per Palermo a 36,48 euro, dal 9 al 16 settembre; per Brindisi a 36,48 euro, dal 7 al 14 settembre,; per Bari a 36,48 euro, dal 26 luglio al 2 agosto; per Cagliari da 40,98 euro, dal 28 luglio al 4 agosto; per Olbia da 40,98 euro, dal 27 luglio al 3 agosto; per Lamezia Terme da 40,98 euro, dal 7 al 14 settembre; per Malaga a 41,48 euro, dal 16 al 23 settembre; per Mykonos a 41,98 euro, dal 29 settembre al 6 ottobre; per Corfù a 42,98 euro dal 26 agosto al 2 settembre ; per Minorca da 43,48 euro, dal 27 luglio al 3 agosto; per Santorini a 44,48 euro, dal 30 settembre al 7 ottobre; per Lisbona a 47,98 euro, dal 7 al 14 settembre; per Creta da 50,98 euro dal 26 luglio al 2 agosto; per Spalato a 51,85 euro, dal27 agosto al 3 settembre.

Da Napoli sono in offerta i seguenti voli: Palma de Maiorca a 34,48 euro, dal 9 al 16 settembre; Minorca a 36,48 euro, dal 29 luglio al 5 agosto; Palermo a 38,98, dal 26 agosto al 2 settembre; Malta a 38,98 euro, dal 27 agosto al 3 settembre; da Catania a 41,98 euro, dal 30 luglio al 6 agosto; Corfù da 41,98 euro, dal 22 al 29 settembre; Nizza a 45,47 euro, dall’8 al 15 settembre; Olbia a 45,48 euro, dal 20 al 27 luglio; Mykonos a 46,48 euro, dal 23 al 30 settembre; Cagliari a 50,48 euro, dal 26 luglio al 4 agosto.

