Dopo il caldo infernale a Milano è arrivata una bufera di grandine che ha colto di sorpresa tutti, facendo partire l’allerta arancione su tutta la Lombardia anche per oggi 9 luglio 2021. Vediamo i danni che questo fenomeno ha causato ieri in città.

Tetti sfondati e auto distrutte a Milano dopo la forte grandinata di ieri pomeriggio, una bufera improvvisa che si è scagliata sulla città creando il caos e abbassando radicalmente le temperature.

Un vero e proprio nubifragio, con la grandine grande come palline da tennis, un vero e proprio pericolo che ha danneggiato molte cose e bloccato tantissime persone in casa.

Grandine a Milano, i danni causati dal temporale

Nella prima serata di ieri, 8 luglio, è partito un vero e proprio nubifragio, unito alla grandine grande come delle palline da tennis o da golf, quasi di 10 cm di diametro, pezzi enormi che hanno fatto, purtroppo, parecchi danni.

Sono state tante, infatti, le chiamate ai vigili del fuoco in serata, a causa della grandine, del vento forte e della piogge torrenziali che hanno danneggiato automobili, veneziane, alberi che sono diventati pericolanti. Molte persone, inoltre, sono rimaste bloccate in casa per via della tempesta che ha anche allagato molte abitazioni.

Tutto questo soprattutto nel sud della città, in particolare a Rozzano. Proprio qui, pare, che la grandine abbia manifestato il suo lato peggiore e, oltre ad essa, improvvisamente è partita anche una tromba d’aria che ha spaventato tutti gli abitanti.

Sempre in questa zona, danni ingenti al Centro Commerciale Fiordaliso, che si trova proprio a Rozzano. La grandine ha letteralmente sfondato il tetto, allagando tutti i corridoi della struttura. Fuori, poi, rotti i vetri di auto parcheggiate e distrutti alcuni segnali, pensiline di carrelli e insegne.

Dopo questi disastri, sembra però che il bel tempo tornerà nella regione Lombardia già dal weekend. Oggi, infatti, non sono previsti altri temporali ma il tempo sarà principalmente sereno, con temperature che andranno dai 19° ai 30°.

