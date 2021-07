Ilary Blasi e Michelle Hunziker in Sardegna insieme: il tuffo è da sogno

Un tuffo in Sardegna, nelle acque splendide di quest’isola. E a farlo sono due meravigliose showgirl: Ilary Blasi Michelle Hunziker.

Cosa fanno insieme Ilary Blasi e Michelle Hunziker in Sardegna? Sappiamo che l’ex moglie di Eros Ramazzotti è in terra sarda per lavoro e lì ha incontrato la famiglia Totti, regalandosi così qualche ora di grande divertimento in barca tutti insieme. Assieme alle due bellissime e allo sfondo della meravigliosa acqua della Sardegna, spunta anche Nicola Savino che rende i video ancora più divertenti.

Michelle Hunziker, Ilary Blasi pronte a tuffarsi in Sardegna

Michelle Hunziker e Ilary Blasi sono bellissime. Sfoggiano un bikini da sogno e si divertono come matte a tuffarsi dalla loro imbarcazione. Momenti di grande ilarità e divertimento tutti insieme con Francesco Totti che dà un voto al tuffo e Nicola Savino che sprona le due showgirl a tuffarsi. Un tuffo da sogno, non tanto per la performance atletica della due, ma per l’acqua, il mare e il paesaggio pazzesco che le circonda.

La Sardegna del resto si sa è una delle mete più belle in assoluto per una vacanza estiva. Tante destinazioni di mare in Italia sono altrettanto belle, ma quest’isola ogni anno richiama l’attenzione di moltissimi vacanzieri, soprattutto tra i vip. E così non stupisce vedere insieme Michelle Hunziker, Ilary Blasi, Francesco Totti e Nicola Savino godersi un po’ di riposo e divertimento in Sardegna.

Dove sono in vacanza Ilary Blasi e Michelle Hunziker?

Dove si trovano di preciso? La località dove avvengono i tuffi non è stata taggata, probabilmente per ragioni di privacy e quindi non sappiamo dirvi con certezza dove siano in vacanza le due bellissime showgirl. Ma se state organizzando una vacanza in Sardegna state certi di una cosa: non sbaglierete mai location. Tutte le spiagge sono meravigliose, il mare è un sogno ad occhi aperti e soprattutto ci sono tantissimi lidi per ogni gusto.

Una vacanza in Sardegna è sempre bellissima

Dalle spiagge sarde perfette per le famiglie, passando a quelle maggiormente improntate sul divertimento e il relax. Insomma, in questa estate 2021 la Sardegna torna a farla da padrona!