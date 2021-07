Le previsioni meteo per luglio e agosto 2021: le temperature previste. Quando farà più caldo

Se sarà effettivamente l’estate più calda di sempre lo si saprà alla fine, ma c’è da dire che l’estate 2021 promette – ahinoi – davvero bene. Dopo aver tentennato a giugno è scoppiata fragorosa e ad inizio luglio siamo già alla seconda ondata dell’Anticiclone Africano con temperature ben oltre la media. E le previsioni meteo su ciò che ci aspetta non sono rassicuranti. Secondo gli esperti il caldo rovente non ci lascerà e anzi il peggio deve ancora venire. Agosto 2021 avrà temperature africane in tutta Italia.

Meteo luglio 2021: quando farà più caldo

L’Anticiclone delle Azzorre è il nostro garante di tempo stabile, soleggiato e piacevolmente caldo. Ma il cambiamento climatico ha innescato la circolazione verso il nostro Paese dell’Alta Pressione Africana. Ciò significa masse d’aria bollente che dal Sahara si spostano verso di noi. Il risultato è quello che ormai conosciamo: fiammate di caldo intensissimo, temperature oltre i 40 gradi al Sud, aumento dell’umidità e dell’afa.

Secondo gli esperti del meteo nelle prossime settimane queste ondate saranno sempre più frequenti e durature. Quella che stiamo vivendo ora ha raggiunto il suo apice e nei prossimi giorni perderà un po’ di intensità, anzi al Nord arriveranno a metà della prossima settimana anche i temporali.

Il peggio del caldo arriverà verso fine luglio quando è prevista una poderosa ondata di caldo africano che farà salire le temperature a 40 gradi, soprattutto al Sud. Le previsioni indicano che questa ondata bollente andrà via via intensificandosi fino ad agosto.

Meteo agosto: temperature da record

Arriveremo al mese di agosto provati dunque dal gran caldo di luglio e dovremo mettere a tutta forza il condizionatore per sopportare anche agosto. Già perché secondo il Centro Meteo Europeo ad agosto l’Anticiclone Africano si imporrà sul Mediterraneo.

I primi 15 giorni di agosto sarà estremamente caldi non solo in Italia, ma in tutta Europa: dalla Spagna alla Russia. Dunque ovunque andrete in vacanza avrete caldo e sole ad attendervi. Non sarà certo il caldo più piacevole perché le temperature in Italia saranno oltre i 35 gradi con punte di 40 gradi in Val Padana, nelle aree interne di Puglia, Sicilia e Sardegna.

Qualche pausa, non abbiate timore, ci sarà, qualche attenuazione che farà scendere il termometro di qualche grado. Ci sarà anche qualche temporale e sarà di quelli violenti a causa dell’eccesso di calore. D’altronde secondo gli esperti Agosto avrà un’anomalia positiva di +3 gradi.

Dopo Ferragosto secondo gli esperti il muro dell’Anticiclone diventerà più fragile e il dominio sarà perso. Le due settimane successive saranno più moderate nel caldo e più viziate dalle correnti.

Insomma, ci attende ancora più di un mese di supercaldo. Intanto però teniamo d’occhio le temperature che dovrebbero darci una piccola tregua.