Gwyneth Paltrow non può fare a meno dell’Italia, infatti ha scelto Firenze per trascorrere una vacanza d’amore con il marito, il produttore Brad Falchuk. Insieme hanno ammirato le bellezze della città e il buon cibo, come l’attrice ha ben documentato su Instagram.

Gwyneth Paltrow non rinuncia mai a trascorrere giorni stupendi in Italia. L’attrice e imprenditrice, infatti, è totalmente innamorata del nostro Paese, dove spesso trascorre le sue vacanze, tra bellezze naturali e artistiche e pause gourmet. L’attrice Premio Oscar è a Firenze con il marito Brad Falchuk e, a quanto pare, si sta davvero divertendo.

Tra bistecche, gelati e monumenti meravigliosi, Gwyneth si sta godendo quest’estate 2021, dopo un anno difficile di pandemia ed è finalmente tornata a viaggiare, un messaggio positivo per tutti quelli che vogliono tornare a visitare le bellezze del mondo.

Gwyneth Paltrow si gode Firenze con il marito

Gwyneth Paltrow, 48 anni, ha condiviso su Instagram un selfie di sé stessa e del produttore televisivo, in cui ha mostrato i luoghi romantici di Firenze, come il famoso Ponte Vecchio.

Proprio in queste ore, l’attrice si trova tra le strade di Firenze, come dimostrano le sue stories e i suoi post su Instagram, dove ha mostrato il buon cibo che ha assaporato, tra cui una saporita bruschetta con broccoli e acciughe per cui è andata matta, e le famose pappardelle al cinghiale, tutto all’Osteria del cinghiale bianco, uno dei ristoranti più famosi della città.

Dopo cena ha passeggiato insieme al marito verso il Ponte Vecchio, dove ha ammirato il tramonto da questo luogo suggestivo e molto amato da tutte le coppie innamorate.

Insomma, Gwyneth Paltrow ama l’Italia, le bellezze culinarie e l’architettura. Chissà se il suo viaggio si prolungherà ancora. Teniamo d’occhio i suoi social per vedere dove ci porterà!

Firenze, una meta molto amata dai vip internazionali

Negli anni, sono tantissimi i vip internazionali che hanno scelto Firenze come meta per le loro vacanze. Oltre a Gwyneth Paltrow, quest’anno anche John Legend con la moglie Christine Teigen hanno fatto una fuga in Toscana.

La coppia, infatti, in questi ultimi giorni ha visitato la città insieme ai figli, Luna e Miles, come hanno mostrato sui social. Poi si sono spostati a Portofino, location della loro luna di miele del 2013.

Come si può non amare Firenze? È, forse, una delle città più romantiche e piene di storia in Italia, la patria del rinascimento, con monumenti unici e un’atmosfera inimitabile. Negli anni, Firenze ha ospitato centinaia di personaggi famosi, soprattutto durante le sfilate di Pitti Immagine, uno degli eventi di moda più famosi in Italia. Per citarne solo alcuni: Russel Crowe, Kanye West, Tim Burton, Chiara Ferragni, Natalie Portman e tantissimi altri.

Se volete visitare Firenze, ma non avete a disposizione le stesse tasche dei grandi vip, non vi preoccupate ecco la nostra guida per visitare la città a prezzi low cost: Firenze low cost: guida alla città spendendo poco