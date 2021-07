By

Dal 9 luglio parte la nuova avventura di Flavio Briatore, che apre una nuova pizzeria a Porto Cervo, località della Sardegna tanto amata dai vip e dallo stesso imprenditore. Vediamo quanto costa andare a mangiare lì e cosa offre il nuovo locale.

Flavio Briatore continua a investire in Sardegna. Non solo Billionare per l’imprenditore italiano, ma anche la catena Crazy Pizza, franchising di pizzerie che sono attualmente a Londra e Montecarlo.

Una delle filiali, da domani, sarà anche a Porto Cervo, pronta a servire tutti i clienti della Costa Smeralda. Scopriamo di più su questo nuovissimo progetto di Flavio Briatore, che a quanto sembra ha dei prezzi pazzissimi!

Flavio Briatore apre una pizzeria a Porto Cervo

Nonostante in questi anni abbia ricevuto notevoli critiche sulla sua pizza, Flavio Briatore non si scoraggia e continua con il progetto Crazy Pizza, stavolta aprendo una sede a Porto Cervo, dove lui è il Re indiscusso.

Domani, 9 luglio, ci sarà l’inaugurazione ufficiale di questa nuova sede, un progetto che rispecchia totalmente il suo nome: infatti il menù ha dei prezzi davvero pazzi!

Pensate che per mangiare una semplicissima margherita (che a detta di alcuni non è neanche granché) si spendono almeno 20 euro e, inoltre, il menù include un’ampia selezione di pizze pazze, con ingredienti quali Pata Negra, tartufo nero e bianco, che arrivano a costare dai 33,50 euro fino ai 45 euro.

Il locale si trova in una terrazza che affaccia sulla marina di Porto Cervo, ospita fino ad un massimo di settanta persone. In questo progetto ambizioso, oltre a un menu molto particolare, si conta anche una cantina, con bottiglie vintage che provengono da tutta Italia. Inoltre, come annunciato sul sito ufficiale di Crazy Pizza, ci sarà anche una vasta selezione di drink particolari, unici nel loro genere.

Insomma, la pizza da Briatore diventa un vero e proprio lusso, ma tutti i vip nostrani sicuramente passeranno le loro serate in Costa Smeralda ad assaggiare le proposte di Flavio Briatore e del suo team.

Porto Cervo, la meta più ambita dai vip

Porto Cervo è una delle location più amate dai vip per trascorrere le vacanze estive, ecco perché Flavio Briatore continua a investire così tanto in questa zona.

Tutto questo clamore non stupisce, perché Porto Cervo è davvero un gioiello della Costa Smeralda, per il mare, per le attrazioni e i numerosi divertimenti che offre.

Questo luogo ospita un gran numero di turisti dal 1962, data in cui nasce il Consorzio Costa Smeralda, anno in cui parte l’ascesa alla sua popolarità. Di grande interesse turistico è il centro storico, pieno di vicoli, portici e scalinate che portano direttamente alla Piazzetta, fulcro del raduno cittadino. La piazza è collegata al Porto Vecchio attraverso un ponticello in legno e qui, una volta oltrepassato, inizia la movida serale.

Ovviamente, come tutta la Sardegna in generale, anche Porto Cervo e dintorni offrono delle spiagge meravigliose, dove tuffarsi in un mare cristallino e ineguagliabile, trascorrendo la giornata in uno dei tantissimi lidi chic o meno, fino al tramonto.

