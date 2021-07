Cenare o pranzare sull’acqua, con lo scròscio del mare o del lago sotto i piedi, è un’esperienza magica. Ecco alcuni ristoranti sull’acqua dove tutto ciò è possibile, una selezione che abbiamo fatto per voi, consigliando posti belli ma anche buoni.

Diciamoci la verità, mangiare con un panorama meraviglioso di fronte e con un’atmosfera unica non ha prezzo. Cenare sull’acqua ancora di più!

Ci sono alcuni ristoranti in Italia ma anche all’estero dove poter mangiare con l’acqua a pochi centimetri, un’esperienza davvero speciale. Vediamo insieme quali abbiamo selezionato.

Ristoranti sull’acqua più belli, ecco quali sono

Godere di una bella vista e di una cucina prelibata è proprio quello che si può fare nei ristoranti di cui stiamo per parlare, una piccola selezione dei posti dove poter mangiare sull’acqua. Quando si dice mangiare “pieds dans l’eau” non solo si evoca la vicinanza dell’acqua, il dolce suono di piccole onde, ma anche un momento indimenticabile tra cibo e natura.

Vi portiamo in Italia, in giro per le diverse regioni, con un elenco di ristoranti meravigliosi che trasformeranno la vostra cena in un’esperienza indimenticabile.

La Conchiglia, Procida

Affacciato sulla spiaggia di Chiaia, al Ristorante la Conchiglia di Procida potrete gustare tutti i sapori dell’isola con il mare a poco più di un passo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Conchiglia Da Tonino (@laconchigliadatonino)

La Conchiglia gode di una splendida vista sul porticciolo di Marina Corricella ed é a conduzione familiare: il menù offre una cucina tipica di alta qualità, con piatti a base di pesce, pasta fatta in casa, ricci appena pescati, verdure dell’orto e un magnifico liquore di limoni.

Un sogno per il palato e per la vista, una posizione molto suggestiva dove si può arrivare sia facendo 200 scalini oppure via mare, con una barchetta che renderà il tutto ancora più bello.

Ristorante La Plage Resort, Isola Bella a Taormina

Un piccolo paradiso è questo ristorante a Taormina, nella baia di Isola Bella. Il Ristorante La Plage ha una terrazza proprio sulla spiaggia, da dove ammirare il tramonto suggestivo e cenare in riva al mare.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Plage Resort_Taormina (@laplageresort_taormina)

Una tappa da fare se si amano i luoghi esclusivi e una cucina fusion. Qui, infatti, i sapori e le tradizioni mediterranee si fondono con lo stile della cucina siciliana. Un’esperienza piacevole soprattutto inimitabile, in una cornice magnifica.

Molo 22, Rimini

Una vista unica e mozzafiato quella del Molo 22 di Rimini, lontano dai rumori della città e circondato praticamente quasi tutto dal mare.

Il ristorante offre ai suoi clienti il pescato del giorno, prodotti sempre freschi e selezionati, per una cucina tipica romagnola con qualche licenza poetica.

La Torre del Saracino, Vico Equense (NA)

Un altro luogo meraviglioso dove poter cenare sull’acqua è la Torre del Saracino, che si trova a Vico Equense, alle porte della Penisola Sorrentina.

Questo è il ristorante del famoso chef Gennaro Esposito, nato e cresciuto in questi luoghi che ha deciso di portare la sua tradizione in un ristorante unico nel suo genere, con un’esperienza che coinvolge tutti i sensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Torre del Saracino (@torredelsaracino)

La Torre di avvistamento dove si trova il ristorante ha almeno 1300 anni e ora ha ripreso nuova vita, grazie al lavoro dello chef e della sua brigata. Un luogo dove il mare incontra la terra, qui vivrete momenti spettacolari.

Ristorante il Paguro, Palau (SS)

Una grande terrazza sul mare si trova al Ristorante il Paguro, nella splendida cornice di Cala Capra, a Palau in Sardegna. Un vero e proprio paradiso.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ristorante Il Paguro (@ristoranteilpaguro)

Una location da sogno, con un panorama invidiabile direttamente sul mare. Qui si possono gustare le specialità del luogo, ovviamente principalmente pesce fresco del giorno, quello che ha davvero il sapore del mare.

Per cena o a pranzo, questo ristorante è perfetto per godersi il mare e il relax mentre si mangia un bel piatto di zuppa di cozze e vongole.