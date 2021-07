Guida di Naxos alle spiagge più belle dell’isola delle Cicladi. Tutte le informazioni utili.

Nella nostre guide sulla Grecia vi abbiamo portato alla scoperta degli arcipelaghi più suggestivi e delle loro isole singole. Un patrimonio eccezionale di bellezze paesaggistiche, villaggi pittoreschi, rovine dell’antichità, castelli e fortezze, poi tante meraviglie naturali a cominciare dalle spiagge, di tutti i tipi: sabbiose, rocciose, di ghiaia, vulcaniche, piccole e nascoste o vaste e accessibili. Spiagge per tutti i gusti.

Vi abbiamo proposto la guida generale di Naxos (Nasso in italiano), l’isola più grande dell’arcipelago delle Cicladi, ora vi segnaliamo le spiagge più belle e imperdibili. dell’isola. Ecco dove andare.

Guida di Naxos alle spiagge più belle

Naxos è un’isola molto grande, con 428 km² si superficie. Ha un territorio montuoso, disseminato di caratteristici villaggi di casette bianche, chiesette ortodosse, torri e castelli. Quella di Naxos è una costa frastagliata e varia, dove si aprono spiagge lunghe e calette appartate. La maggior parte si trovano sulla costa occidentale. La costa orientale, invece, è più rocciosa e impervia, con meno spiagge, più piccole e affacciate su baie e insenature raccolte.

Ora vi portiamo sulle spiagge più belle dove andare sulla altrettanto bella isola di Naxos.

Plaka

La spiaggia di Plaka è la più famosa dell’isola di Naxos, sulla costa occidentale dell’isola. Si tratta di una lunga distesa di sabbia bianca e soffice con dune, affacciata su un mare trasparente, color turchese e azzurro. Plaka è una spiaggia molto grande, situata 10 km a sud della città di Naxos (Chora).

Agios Prokopios

Più a nord, vicina all’aeroporto di Naxos, a poco più di 5 km da Chora, si trova la spiaggia di Agios Prokopios, una baia di sabbia bianca, bagnata sempre da un mare bellissimo, trasparente e azzurro. Spiaggia bene attrezzata e circondata dalla vegetazione. Molto frequentata, soprattutto dai giovani.

Agia Anna

Subito dopo Agios Prokopios si trova la spiaggia di Agia Anna, una deliziosa baia di sabbia e rocce, che prende il nome dall’omonima località turistica. La sabbia è bianca e il mare cristallino. La spiaggia è ben servita, con molte taverne che si affacciano direttamente sulla spiaggia. Luogo ideale per l’aperitivo serale.

Agios Georgios

Quella di Agios Gerogios è la spiaggia cittadina di Chora. Si affaccia nella baia a sud del porto di Naxos ed è una lunga distesa di sabbia dorata bagnata da un mare trasparente e cristallino, con fondale basso, adatto per famiglie con bambini. Per la comodità e i numerosi servizi è una spiaggia molto frequentata. Qui si trovano molti hotel, camere in affitto, ritoranti e bar. La particolarità di Agios Georgios sta nella lunghezza, di diversi chilometri, e nel fatto di avere le onde. Più ci si allontana dal centro abitato e più il mare è mosso. Circostanza che la rende un luogo molto frequentato dagli amanti del windsurf. Nella parte sud della spiaggia c’è un centro sportivo con attrezzature a noleggio per sport acquatici e corsi di windsurf.

Mikri Vigla

Più a sud sulla costa occidentale troviamo la spiaggia di Mikri Vigla, un’ampia distesa di sabbia bianca e con un mare trasparente, celeste e blu.Anche questa baia è molto frequentata dai surfisti grazie all’esposizione ai venti. La spiaggia è dotata di servizi, ma è anche libera e selvaggia, con dune.

Aliko

Una spiaggia molto particolare è quella di Aliko. Si affaccia su una baia dell’omonimo promontorio della costa sud-occidentale, e per la sua bellezza è chiamata anche Hawaii Beach. La spiaggia, infatti, è una stretta striscia di sabbia dorata, chiusa alle spalle da un costone roccioso con colori che vanno dal grigio all’ocra al rosso. Mentre il mare è color turchese e smeraldo, subito profondo.

Panormos

La spiaggia di Panormos o Panermos è una piccola e tranquilla baia di sabbia e sassi dal mare trasparente, colr turchese e smeraldo. Si trova in un’insenatura della costa sud-orientale di Naxos.

Moutsouna

Più a nord sulla costa orientale troviamo la splendida baia di Moutsouna. Un piccolo villaggio di pescatori con molto e taverna sul mare. La spiaggia è piccola ma poco affollata, sabbiosa e bagnata da un mare trasparente, color turchese e smeraldo. Sulla costa si aprono piccole baie selvagge e appartate.

Apollonas

Infine la spiaggia del villaggio di Apollonas, sulla costa settentrionale di Naxos. Qui trovate una baia pittoresca, circondata da rilievi montuosi dove sorgono le classiche casette bianche. La spiaggia è di ciottoli misti a sabbia, il mare è di colore blu intenso. Un luogo di pace e serenità.

VIDEO: guida di Naxos, le spiagge più belle