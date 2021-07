Per tutti gli amanti dei pranzi e delle cene vista mare, ecco la nostra selezione dei ristoranti sul mare più belli d’Italia, i migliori dove godere di buon cibo e di una vista mozzafiato.

Una spiaggia, il fruscio delle onde del mare e un cibo di alta qualità: sembra uno scenario paradisiaco, ma non è così irraggiungibile. In Italia, infatti, ci sono tanti ristoranti sul mare meravigliosi, dove poter godere di tutto questo durante una cena o un pranzo indimenticabile.

In questo articolo abbiamo selezionati quelli che, secondo noi, sono i migliori in Italia, una lista che gira tutte le regioni del nostro Paese. Scoprite insieme a noi quali sono e dove si trovano.

I ristoranti sul mare più belli d’Italia

Tempo di mare, di vacanze e di serate all’aperto, ma cosa c’è di meglio di mangiare in un bel ristorante sul mare? Abbiamo pensato di stilare una lista di questa tipologia di ristoranti per aiutare chi, come noi, ama questo genere di locali, per cene in compagnia nei posti più belli del Belpaese.

Locali storici, ristoranti con stelle Michelin e semplici strutture dove poter mangiare pesce fresco e piatti tipici regionali, un modo perfetto per unire la cucina nostrana a un’atmosfera da sogno.

Partiamo subito con i nostri consigli, siete pronti a restare senza fiato?

Grotta Palazzese, Polignano a Mare

Polignano a Mare è una perla della Puglia, un luogo magico e bellissimo visitato da numerosi turisti ogni anno.

Proprio qui si trova uno dei migliori ristoranti sul mare d’Italia, Grotta Palazzese. Un ristorante esclusivo che prende il nome dall’omonima grotta, sulla quale si adagia questo posto sensazionale. La terrazza sulla quale si può cenare vista mare è stata ricavata all’interno di una grotta naturale, un luogo storico, conosciuto e utilizzato per feste e banchetti fin dal 1700.

Un posto unico nel suo genere, una location speciale dove cenare coccolato dal suono del mare e dalla musica di sottofondo.

Ristorante Il Riccio, Capri

Un altro posto meraviglioso, dove resterete senza fiato, è il Ristorante Il Riccio di Capri, una delle postazioni più belle dell’isola per ammirare il tramonto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Il Riccio Restaurant&BeachClub (@ilriccioanacapri)

Un vero e proprio sogno sospeso sul mare, un luogo di una bellezza sconvolgente dove mangiare piatti dal gusto unico e speciale. Il Ristorante il Riccio, che ha ottenuto una Stella Michelin, è guidato dallo chef Andrea Migliaccio che unisce il gusto con la semplicità.

Alcune delle specialità da assaggiare in riva al mare sono sicuramente gli spaghetti ai ricci di mare, il risotto alla pescatora e tantissimo pesce fresco, proveniente direttamente dal mare di Capri.

Se volete provare quest’esperienza riempite il portafogli e andate subito in uno dei posti più belli dell’Isola Azzurra.

Al Trabucco da Mimì, Peschici

Uno dei luoghi più scenografici dove mangiare sul mare è il Trabucco da Mimì, a Peschici in Puglia. Una struttura caratteristica letteralmente sospesa sul mare, incastonata sul costone roccioso di San Nicola, località della zona del Gargano.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ristorante Altrabucco da Mimí (@altrabucco)

In questo ristorante meraviglioso è un trabucco storico, che continua la tradizione culinaria da ben cinque generazioni. Qui si può mangiare ciò che offre il mare letteralmente circondati dal mare, quasi cullati dalle onde.

Al Trabucco da Mimì si può scegliere sia un menù degustazione che alla carta, scegliendo tra i diversi piatti tradizionali offerti dallo chef Domenico Ottaiano, che unisce gli insegnamenti di sua Nonna Lucia ad una cucina più innovativa.

Se volete saperne di più sui trabucchi ecco il nostro articolo E’ questo il posto più bello dove mangiare sul mare in Italia: il trabocco

Ristorante La Pergola, Positano

Se vi trovate in Costiera Amalfitana e volete mangiare sul mare, a Positano c’è La Pergola, un ristorante storico che affascina sempre numerosi visitatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da La Pergola Positano (@lapergolapositano)

Un ristorante sulla spiaggia, a due passi dal mare, proprio sulla spiaggia famosa della cittadina costiera. Non fatevi ingannare dall’aspetto molto turistico: alla Pergola si mangia davvero bene e la sera potrete godere di una cena sotto le stelle, romantica e suggestiva.

La terrazza sul mare, Siracusa

Un’atmosfera speciale si respira a la Terrazza sul Mare di Siracusa, un ristorante sul mare dove tutti i sensi giosicono.

Raffinatezza, buon cibo e una vista meravigliosa accompagnerà la vostra cena al tramonto con un menù vario, principalmente con specialità marinare, che vi faranno assaporare la vera tradizione siciliana.