La morte di Raffaella Carrà. Cosa aveva la diva mancata oggi a 78 anni. Le sue ultime volontà e dove saranno i funerali

La notizia della morte di Raffaella Carrà ha sconvolto tutti gli italiani. Raffa, come era soprannominata, era sinceramente amata dal pubblico, era riuscita, nella sua lunga carriera, ad arrivare al cuore di tutti.

Alla tristezza dunque per la sua scomparsa si unisce lo sconcerto per una morte arrivata improvvisa. In realtà Raffaella Carrà era malata da tempo, ma non aveva voluto rendere nota la sua malattia. Un grande riserbo, che conferma quella profonda dignità e rispetto che aveva.

Cosa aveva Raffaella Carrà: la malattia

Al dolore per la morte di Raffaella Carrà si unisce dunque nel cuore di tutti gli italiani lo stupore per questa morte inaspettata. Nessuno infatti sapeva che la Carrà era malata da tempo. Lei stessa, ha spiegato Japino, non aveva voluto rendere pubblica la sua malattia.

“Raffaella Carrà si è spenta alle ore 16.20 di oggi, dopo una malattia che da qualche tempo aveva attaccato quel suo corpo così minuto eppure così pieno di straripante energia – le parole di Sergio Japino. Una forza inarrestabile la sua, che l’ha imposta ai vertici dello star system mondiale, una volontà ferrea che fino all’ultimo non l’ha mai abbandonata, facendo si che nulla trapelasse della sua profonda sofferenza. L’ennesimo gesto d’amore verso il suo pubblico e verso coloro che ne hanno condiviso l’affetto, affinché il suo personale calvario non avesse a turbare il luminoso ricordo di lei”.

I funerali di Raffaella Carrà: dove e quando

Non è ancora stata resa nota la data dei funerali. Le ultime volontà di Raffaella – rese note da Japino – sono quelle di utilizzare una bara di legno grezzo e poi un’urna semplice per le sue ceneri. “Nell’ora più triste – scrive Japino – sempre unica e inimitabile, come la sua travolgente risata. Ed è così che noi tutti vogliamo ricordarla. Ciao Raffaella”.

I funerali si terranno con ogni probabilità a Roma, dove Raffaella viveva ormai da tanti anni in zona Corsa Francia, nella Chiesa degli Artisti a piazza del Popolo. Saranno migliaia infatti le persone che vorranno dare un ultimo saluto all’indimenticabile Raffa. Ciao Raffaella!