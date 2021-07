La semifinale di Euro 2020 fra Spagna e Italia si disputa nello stadio più celebre e uno dei più antichi del mondo: il Wembley Stadium di Londra

Il sogno azzurro a Euro 2020 continua. La Nazionale di Mancini nei quarti di finale ha battuto per 2 a 1 il Belgio e ha staccato il biglietto per la semifinale dell’Europeo dove affronterà la Spagna.

La partita si giocherà martedì 6 luglio alle ore 21.00 e sarà trasmessa in diretta su Rai Uno. Ma dove si gioca la semifinale di Italia-Spagna? Si gioca a Londra in uno degli stadi storici e più famosi del mondo, il Wembley Stadium.

Italia-Spagna a Wembley, lo stadio più famoso del mondo

La semifinale fra Italia e Spagna si giocherà a Londra, capitale del calcio, e in uno degli stadi più famosi del mondo, il Wembley Stadium. Questo stadio è quasi un monumento nazionale ed è una meta irrinunciabile per tutti gli appassionati di calcio e di architettura.

La leggenda del calcio Pelè definì il Wembley Stadium la ‘cattedrale del calcio’ ed è indubbia che quando si entra si respira un’atmosfera estremamente suggestiva. Un tour dello stadio (costo 22 sterline) vi farà scoprire gli spogliatoi, la sala stampa, vi porterà a bordo campo e a visitare il museo dove sono conservati trofei e cimeli.

Il Wembley Stadium si trova nel quartiere di Wembley, nella periferia nord ovest di Londra, e ci si arriva comodamente in metro, linee Jubilee e Metropolitan, alla fermata Wembley Park Station.

La storia dello stadio di Wembley

Lo stadio di Wembley venne inaugurato nel 1923 e fu lo scenario per i momenti sportivi più importanti dell’Inghilterra. Negli anni 2000 però si ritenne lo stadio non più adatto per le nuove esigenze e si decise così l’abbattimento e la costruzione di uno stadio più moderno e funzionale.

Nel 2007 viene così inaugurato il nuovo stadio di Wembley riconoscibile per il grande arco, alto 133 metri sul livello stradale, che vuole essere un omaggio alle due storiche torri abbattute nonché fungere da sostegno per la copertura in metallo. Una delle caratteristiche del nuovo Wembley è la parziale chiusura del tetto, necessaria per proteggere il manto erboso dall’eccessivo irraggiamento solare.

Oggi il Wembley Stadium ospita le partite della Nazionale inglese, ma anche eventi di football americano. E’ lo stadio più grande nel Regno Unito con ben 90 mila posti a sedere ed è il secondo in Europa per capienza dopo il Camp Nou di Barcellona con 99 mila posti.

Inghilterra, gli stadi più antichi del mondo

Il calcio, così come lo intendiamo oggi, è nato nel Regno Unito oltre un secolo e mezzo fa. Era infatti il 1863 – per intenderci in quell’anno Roma e Venezia non erano state ancora annesse all’Italia – quando nacque la Football Association, ovvero l’associazione calcistica e i primi campionati.

Non sorprende dunque che proprio nel Regno Unito si trovino gli stadi di calcio più antichi del mondo. Sul podio dei più antichi del mondo si trovano infatti tre stadi inglesi: Anfield Road, Stamford Bridge e Sadygate Road.

L’Anfield Road a Liverpool fu inaugurato nel 1884 ed tuttora lo stadio dei Reds, ovviamente è stato ristrutturato e adeguato alle esigenze di sicurezza moderne; altro stadio storico è quello del Chelsea, a Londra, lo Stamford Bridge nato nel 1877 e casa dei Blues dal 1905. Si trova nell’omonimo quartiere a Fulham Road ed è possibile visitarlo con dei tour guidati. E’ uno stadio molto iconico e una meta irrinunciabile per i turisti calciofili.

Lo stadio più antico del mondo è lo Sadygate Road inaugurato nel 1804 come stadio del cricket fu convertito al calcio nel 1860. Si trova a Sheffield cittadina nel South Yorkshire non lontana da Manchester e Liverpool e a 3 ore di treno da Londra. Il Sadygate è tuttora la casa della squadra cittadina, l’Hallam FC, che milita nella nona divisione.

Giocare la semifinale Italia-Spagna al Wembley Stadium darà dunque ancora più emozione a questo appuntamento storico di Euro 2020.