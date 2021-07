Guida di Lampedusa, le spiagge più belle dell’isola. Cosa vedere, cosa fare, quando andare sull’isola

Lampedusa è l’isola più a sud d’Italia ed è uno spettacolo della natura invidiato da tutto il mondo. E’ un luogo crocevia di popoli, orgogliosamente verace e dalla bellezza mozzafiato. Lampedusa ha spiagge bellissime e vanta addirittura una delle spiagge più belle del mondo, la famosa spiaggia dei Conigli. Un posto incantevole Lampedusa che a dispetto delle sue dimensioni ridotte offre tante cose da fare e da vedere. Ed ovviamente ha un mare spettacolare.

Lampedusa, dove si trova: l’Italia più a Sud

Lampedusa è l’avamposto più meridionale della nostra Italia, fa parte della Sicilia, provincia di Agrigento, ed è una delle isole dell’arcipelago delle Pelagie. E’ un piccolo, prezioso e bellissimo lembo di terra nell’azzurro del Mediterraneo.

La natura è padrona di Lampedusa nonostante sia un’isola abitata: la flora e la fauna hanno infatti la priorità su tutto il resto. Lo spirito selvaggio e indomito viene dunque rispettato. L’isola è riserva naturale protetta. Sulla celebre spiaggia dei Conigli – uno dei pochi posti del Mediterraneo in cui ciò accade – depongono le uova le tartarughe marine caretta-caretta.

Lampedusa è una piccola perla, e piccola lo è per davvero: ha una superficie di appena 20 kmq e per girarla tutta basta un’ora di macchina. Pressoché ovunque alloggerete vedrete il mare e sarete molto più vicini di quello che vi sentirete dire: quando a Lampedusa si dice ‘è lontano’ si intende che a circa 1 km! D’altronde viste le dimensioni dell’isola i riferimenti spaziali sono diversi.

Lampedusa cosa vedere e fare: le spiagge

A Lampedusa si viene soprattutto per la meravigliosa natura, per il mare e le spiagge. Il centro urbano ha qualche piccolo scrigno artistico, come l’obelisco di Giò Pomodoro o il Museo Archeologico che ospita anche un’opera di Caravaggio, ma da non perdere sono le spiagge ed i centri faunistici.

Le giornate a Lampedusa iniziano presto, ma finiscono anche tardi. Sono infatti molti i divertimenti che l’isola specie in estate offre. Il corso della città è un susseguirsi di bar, vengono organizzati eventi e molti locali sulla spiaggia organizzano serate.

Fra natura e divertimenti sono molte le cose da fare a Lampedusa. In piena estate però svegliatevi presto però per ammirare le spiagge più belle dell’isola quando sono ancora deserte, uno spettacolo da non perdere.

Cosa fare e cosa vedere a Lampedusa

Andare a vedere gli animali

Dove fare serata

Andare in giro per l’isola

Le spiagge più belle di Lampedusa

Vedere la natura da vicino a Lampedusa

Vicino al porto vecchio c’è il centro del WWF dedicate al recupero delle tartarughe marine caretta caretta. Queste tartarughe depongono le uova sulla spiaggia dei Conigli ed il WWF è impegnato nel monitorare che le uova deposte non vengano manomesse o disturbate fino alla schiusa.

In via Cameroni trovate poi la sede dell’Area Protetta di Lampedusa: qui potrete avere informazioni su dove andare e sulle visite guidate.

Fare serata a via Roma

Il centro di Lampedusa è via Roma. Questa è la strada principale, quella che vi sentirete sempre ripetere ogni volta che chiederete qualche informazione, e non è solo l’epicentro dell’isola è anche la via della movida, dove si affacciano i locali del divertimento e i bar dove fare serata.

I dammusi e il vecchio faro di Lampedusa

Uno dei modi migliori per apprezzare l’isola è girarla senza troppo badare a dove andare. Potrete così imbattervi nei Dammusi, le antiche abitazioni dei lampedusani costruite mettendo una pietra sopra l’altra. Ne vedrete parecchi nelle zone interne dell’isola.

Andando a zonzo fermatevi ad ammirare il Faro di Lampedusa, Capo Grecale. E’ altro 19 metri, è a ovviamente a picco sul mare ed è il primo segnale per i naviganti che indichi di essere giunti in Italia.

Le spiagge più belle dell’isola

Le spiagge di Lampedusa sono tra le più belle d’Italia e del mondo. La spiaggia dell’Isola dei Conigli è certamente la più celebre e non potrete andar via da Lampedusa fin quando non ci sarete stati, ma non è certamente l’unica.

Lungo i 26 km di costa passerete dall’ammirare spiagge bianche a cale rocciose, da acque azzurre e limpidissime ad acque blu intenso. Nella zona nord dell’isola troverete le cale e le grotte, nella parte sud, più pianeggiante, le spiagge di sabbia.

Le spiagge più belle di Lampedusa

Quello che rende straordinaria Lampedusa è il suo mare e le sue spiagge. L’acqua è turchese e cristallina, le spiagge sono per lo più di sabbia e sono incontaminate. Intorno la natura brulla, con qualche macchia di verde mediterraneo.

La natura la fa da padrone a Lampedusa quindi non aspettatevi stabilimenti con tutti i comfort. Potrete trovare qualche noleggio di ombrelloni e sdraio, ma per il resto dovete organizzarvi da soli.

Spiaggia dei Conigli

Cala Pulcino

Cala Creta

Cala Madonna

Tabaccara

Spiaggia di Guitja

Cala Croce

Cala Pisana

La più bella del mondo: la spiaggia dei Conigli

Si trova nella zona sud-ovest dell’isola, è facilmente raggiungibile ed è la più famosa. La spiaggia dei Conigli è infatti una delle spiagge più belle del mondo, si trova nella top ten mondiale, la più bella d’Italia e spesso anche d’Europa.

E’ una spiaggia di sabbia bianchissima, affacciata su un mare azzurro dalle acque limpidissime e con una temperatura sempre tiepida. Di fronte alla spiaggia la piccola isola dei conigli: con la bassa marea si può raggiungere a piedi. La zona è protetta ed qui che depone le uova la tartaruga marina Caretta Caretta.

La piccola e bellissima Cala Pulcino

A poca distanza dalla spiaggia dei Conigli si trova un’altra bellissima spiaggia, Cala Pulcino. E’ una piccola caletta di sabbia bianca e ciottoli levigati dall’acqua, riparata dai venti e affacciata su un mare di un azzurro limpidissimo. E’ circondata da grotte affacciate sul mare. La si raggiunge o via mare o a piedi percorrendo il Sentiero del Vallone.

Cala Creta per gli amanti dello snorkeling

Spostandoci nella zona Nord Est nella baia di Mare Morto incontriamo questa meravigliosa cala perfetta per gli amanti dello snorkeling. E’ una cala rocciosa, priva di sabbia, ma con un mare cristallino e ricco di fauna.

Il nome di baia di Mare Morto è dovuto al fatto che le acque sono sempre calmissime, il mare è sempre piatto e privo di onde.

Cala Madonna la meno frequentata

Sulla strada per la Spiaggia dei Conigli, non troppo distante dal centro abitato, questa deliziosa cala vi stupirà per il suo mare dai colori intensi: dall’azzurro al blu. E’ poco frequentata e potrete rilassarvi sulla sua soffice sabbia. Questa spiaggia è perfetta sia per i bambini, per via dei suoi bassi fondali e dei servizi, sia per gli amanti dello snorkeling vista la ricchezza del suo mare.

La piscina salata di Tabaccara

Raggiungibile solo via mare è definita da molti una piscina di acqua salata. Per la straordinaria limpidezza delle acque e la ricchezza dei fondali è amatissima dai tuffatori e da chi pratica snorkeling.

Guitja, la spiaggia più comoda

E’ la spiaggia con più servizi e comodità, è una bella spiaggia di sabbia con fondali bassi e degradanti su un mare turchese sul lato sud dell’isola. E’ perfetta per i bambini e i più anziani: è vicina agli alberghi e al centro ed ha ogni servizio. E’ facile da raggiungere e ciò la rende anche una delle più frequentate, che diventa affollata in agosto. Occhio però a non andarci quando soffia Scirocco.

Cala Croce, sabbia bianchissima

Non distante dal centro abitato e dalla spiaggia di Guitja, si trova questa spiaggia di sabbia bianchissima dotata di servizi. Chiusa in un baia dove si trova anche la spiaggia di scogli di baia del Sol questo tratto di mare è sempre calmo.

Cala Pisana, per i tuffi e lo Scirocco

Sul lato est dell’isola c’è una delle spiagge più frequentate dai lampedusani, comoda da raggiungere, dotata di servizi e bagnata da un mare azzurro intenso. E’ perfetta per i bimbi, amata dai ragazzi che si tuffano dal trampolino naturale e dagli appassionati di snorkeling per la ricchezza dei suoi fondali. E’ inoltre la spiaggia dove andare quando soffia il forte vento di Scirocco.

Quando andare a Lampedusa

Il clima di Lampedusa è decisamente mite (l’isola è più vicina alle coste della Tunisia che quella della Sicilia) con un’estate lunghissima: da metà aprile fino a metà novembre.

Maggio e settembre sono forse i mesi migliori in cui godere dello splendore di questa isola: il caldo è sopportabile, c’è poca gente ed i prezzi sono da bassa stagione. Giugno e Luglio sono i mesi in cui fa caldo e iniziano ad arrivare i turisti, ma sarete conquistati dalla rinfrescante brezza marina della sera e dai ristoratori bagni in mare. Agosto è il mese più affollato e in cui i prezzi si alzano. Se cercate confusione e movida è il mese giusto per voi, ma non rammaricatevi se in spiaggia sarà una lotta avere un pezzettino di spiaggia dove mettere l’ombrellone.

La questione dei migranti a Lampedusa

Lampedusa per via della sua posizione geografica ha avuto ed ha un ruolo importante nella questione dei migranti. Ne ha accolti tantissimi in questi anni tragici, ne ha salvati molti ed ha mostrato la parte migliore di noi Italiani.

C’era chi si preoccupava che la presenza dei migranti e il tanto parlare di Lampedusa come centro di accoglienza facesse allontanare i viaggiatori. Invece i Lampedusani sono riusciti a preservare la loro vocazione al turismo, a saper accogliere tutti, senza creare alcun problema a chi cerca solo sole e mare, tutto ciò nonostante a volte la mancanza di aiuti da parte dello Stato e dell’Europa.

Lampedusa offre dunque spiagge bellissime, una natura meravigliosa da vedere ed ha una popolazione che vi saprà davvero coccolare.