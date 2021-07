Resort 2022 di Max Mara è una sfilata pazzesca nella cornice senza tempo di Ischia, per celebrare le donne e i viaggi in giro per il mondo.

Immaginate di essere a Ischia, precisamente nella famosa terrazza dell’Hotel Mezzatorre, contornati da una bellezza incredibile e senza tempo. Una natura lussureggiante che fa da cornice alla sfilata Resort 2022 di Max Mara, per regalare ai presenti un tuffo nella voglia di estate e di vacanze, senza dimenticare la moda.

La nuova collezione è stata infatti presentata a fine giugno in una terrazza vista mare tra le più belle in assoluto di Ischia. Ma scopriamo insieme perché la sua sfilata è un omaggio ai viaggi e alle donne da non perdersi.

Il significato della sfilata di Max Mara Resort 2022

Partiamo dalla filosofia che sta dietro alla sfilata Resort 2022 di Max Mara. Ad ispirare la stilista e il suo team è il lusso dei viaggi descritti nel libro Local Color di Truman Capote. Esattamente come nelle pagine del volume le donne vengono definiti come “cigni”. Donne di lusso che giravano il mondo, seguivano la moda e si regalavano giornate da sogno e di relax nel Mediterraneo. Un look, il loro, ripreso e riadattato ad oggi. Nella sfilata di Max Mara gli anni ’50 fanno l’occhiolino al 2022 e si tengono per mano dettando la moda per la prossima stagione.

Come sarà il trend moda del prossimo anno?

Eleganza semplice: sembrano essere queste le parole d’ordine per la prossima stagione della moda secondo Max Mara. Un omaggio ai viaggi quindi. Alle fughe in giro per il mondo, ma anche alle donne che oggi, a differenza degli anni ’50, girano il mondo, ma per lavoro. Cigni che nel 2022 corrono da una parte all’altra, dividendosi tra casa, lavoro e vita personale. Cigni che Max Mara nella sua sfilata Resort 2022 ha voluto omaggiare con un tocco sportivo e contemporaneo all’elegante raffinatezza degli abiti del passato. Rosso, fuxia e beige sono i colori principali, perfettamente adattati su mega cappotti, linee semplici, ma meravigliose. E non manca nemmeno l’iconico cappotto 101801 di Max Mara, questa volta un po’ rivisitato.

Insomma, è tempo di tuffarsi online e cercare le foto della sfilata di Max Mara perché se queste saranno ufficialmente le tendenze per il prossimo anno bisogna iniziare a prepararsi!