Dove si svolgerà la Finale degli Euro 2020? La variante Delta spaventa

Euro 2020, dove si giocherà la finale? La paura dell’avanzata della variante Delta in Inghilterra spaventa tutta l’Europa.

Siamo nel pieno degli Euro 2020 e mentre la speranza per l’Italia e la formazione di Mancini ci tiene col fiato sospeso, ci sono altre situazioni che non ci fanno dormire sonni tranquilli.

Di cosa stiamo parlando? Della corsa della variante Delta e delle semifinali e la finale degli Euro 2020 che dovrebbero svolgersi nel Regno Unito, precisamente a Wembley. E da qui i numeri del contagio da Coronavirus non fanno ben sperare visto che si sono superati i numeri di casi di gennaio. E allora? Come si comporterà l’Europa? Rimarrà tutto così o la location della finale degli Euro 202 sarà cambiata?

Euro 2020: finale e semifinale a Wembley, ma la variante Delta fa paura

Secondo quanto riporta Libero Quotidiano sembra che i pezzi grossi della Uefa non siano minimamente preoccupati dalla cosa e vogliano continuare a mantenere così il programma delle partite. Tuttavia Margaritis Schinas, vicepresidente della Commissione europea punta i riflettori sul fatto che se le ultime tre gare degli Euro 2020 dovessero disputarsi a Wembley significherebbe accogliere in 72 ore circa 180mila tifosi. Anche Andrea Crisanti, sempre secondo quanto riporta Libero, non è convinto della decisione di disputare a Wembley le finali.

Il motivo è anche legato proprio alla variante Delta che ha una capacità di trasmissione ben più forte rispetto alle precedenti. Bisognerà quindi capire accuratamente cosa fare e come comportarsi per evitare di farci del male da soli. L’ipotesi migliore sembra quella di spostare almeno la sede delle semifinali, ma a oggi la Uefa ancora non ha comunicato nulla in merito. Solo i politici della Gran Bretagna hanno invitato i tifosi inglesi a non andare a Roma per tifare la squadra ai quarti, ma di farlo da casa.

Cosa deciderà la Uefa?

Dove si svolgerà la finale degli Euro 2020 quindi è ancora un mistero. Esattamente come la location prescelta per le semifinali. Bisogna sicuramente muoversi con attenzione. Siamo in un momento in cui torniamo a respirare un po’ di normalità e gettare tutto al vento, vedendo risalire i contagi già nei primi giorni di luglio potrebbe essere molto pericoloso.

Anche in Italia, infatti, le persone vaccinate con entrambe le dosi sono poche rispetto alla popolazione totale e la paura di scenari da zona rossa si fa sentire.