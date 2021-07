EasyJet Flex: cambio volo gratuito anche 2 ore prima della partenza. Tutte le informazioni utili.

Mentre moltissimi italiani si preparano a partire per le vacanze è importante conoscere le condizioni e le assicurazioni che offrono le compagnie aree in caso di necessità di cambiare il volo o di cancellazione.

Con l’emergenza Covid-19, quasi tutte offrono il cambio di volo gratuito ma non alle stesse condizioni. Dunque è bene controllare chi offre le migliori condizioni e se è previsto l’acquisto di una vera e propria assicurazione.

Recentemente, vi abbiamo segnalato le nuove rotte di EasyJet per le mete di vacanza. Qui, vi segnaliamo l’opzione Flex che la compagnia area offre sul cambio di volo. Ecco cosa bisogna sapere.

EasyJet Flex: cambio volo gratuito

Con la policy Flex tutti i clienti che hanno prenotato un volo con la compagnia low cost EasyJet possono modificare il loro volo gratuitamente, fino a 2 ore prima della partenza. La compagnia ha ampliato le modalità di utilizzo dell’opzione.

Il cambio gratuito si applica a tutti i voli di Easyjet che al momento sono in vendita e diretti verso qualunque destinazione. Le modifiche sono possibili fino al 30 settembre 2021 incluso.

I clienti non dovranno pagare supplementi per il cambio di volo ma solo la differenza di prezzo tra volo originario e volo nuovo, se quest’ultimo dovesse avere una tariffa più elevata. Nel caso la tariffa del nuovo volo fosse più bassa al cliente non spetterà alcun rimborso.

Cancellazione del volo

Invece, se il cliente dovesse vedersi il volo cancellato potrà chiedere il rimborso del biglietto o un voucher sostitutivo da utilizzare in futuro per un altro volo.

In caso di cancellazione dei voli, comunica la compagnia, i passeggeri saranno informati direttamente tramite email e verranno loro comunicate le opzioni a disposizione. Tra le opzioni previste ci saranno: lo spostamento su un altro volo, la ricezione di un voucher per il valore della prenotazione o la possibilità di richiedere un rimborso attraverso la sezione Gestione Prenotazioni.

Restrizioni di viaggio

Oltre alla necessità di dover cambiare la prenotazione per una esigenza del cliente (ad esempio positività al Covid prima della partenza) o la cancellazione del volo da parte della compagnia aerea per imprevisti, possono sorgere problemi al viaggio in caso di lockdown, quarantene o altre restrizioni dell’ultimo momento.

In questi casi, i clienti easyJet possono sempre modificare gratuitamente, fino a 2 ore prima della partenza, il volo prenotato, spostandolo a una data successiva oppure chiedere un voucher o un rimborso, anche se il volo è ancora operativo. Anche questa opzione si applica fino al 30 settembre 2021 incluso.

L’offerta si chiama “Protezione dalle restrizioni di viaggio” e prevede una serie di opzioni flessibili, anche quando il volo non viene cancellato.

Spostare il volo in qualsiasi data e su qualsiasi volo in vendita, verso qualunque destinazione:

Spostamento su un altro volo easyJet gratuitamente all’interno dello stesso Paese della prenotazione originale, in qualsiasi momento fino a 2 ore prima della partenza. Si può gestire la modifica autonomamente online su Gestisci le tue prenotazioni o tramite l’app EasyJet. Nel caso in cui la nuova tariffa sia più alta , va contattato il Customer Service per far apportare da loro le modifiche necessarie, in modo che non venga addebitata alcuna differenza tariffaria .

della prenotazione originale, in qualsiasi momento fino a 2 ore prima della partenza. Si può gestire la modifica autonomamente online su Gestisci le tue prenotazioni o tramite l’app EasyJet. Nel caso in cui la , va contattato il Customer Service per far apportare da loro le modifiche necessarie, in modo che . Spostamento su un altro volo easyJet senza commissioni verso un altro Paese, in qualsiasi momento fino a 2 ore prima della partenza. Si può gestire la modifica autonomamente online su Gestisci le tue prenotazioni o tramite la app. Se la nuova tariffa è più alta, si dovrà pagare solo la differenza tariffaria.

Si può richiedere un voucher contattando il Customer Service. Il voucher è valido per 12 mesi dalla data di emissione e dà la flessibilità di prenotare viaggi per qualsiasi destinazione, quando sei pronto a volare.

Richiedere un rimborso contattando il Customer Service:

Se è in vigore un divieto di viaggio a causa di un lockdown che impatta sui piani di volo.

a causa di un lockdown che impatta sui piani di volo. Se sono in vigore restrizioni di quarantena obbligatoria in hotel che influiscono sul piano di volo.

Le richieste di rimborso possono essere effettuate entro quattro settimane prima della data di partenza del volo, se le restrizioni sono ancora in vigore.

La Protezione dalle restrizioni di viaggio si applica solo se:

è in vigore una legge che vieta di viaggiare da o verso il territorio di partenza o di arrivo del volo ; oppure

; oppure il viaggio non è vietato, ma occorre rimanere in quarantena in un hotel – secondo il programma imposto dal governo locale – all’arrivo oppure al ritorno dal luogo di destinazione del volo.

Invece, l’opzione non si applica nel caso in cui il viaggio non sia vietato ma sia consigliato o indicato di non mettersi in viaggio, oppure nel caso in cui si applichino altre limitazioni, come la quarantena in casa e/o la necessità di test. A questi inconvenienti si può rimediare cambiando il volo gratuitamente fino a 2 ore prima della partenza.

Per ulteriori informazioni: www.easyjet.com/it/pledge