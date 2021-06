Le zanzare pungono queste tipologie di persone: cosa le attira

Finalmente sappiamo perché ci sono persone che, più di altre, vengono prese di mira dalle zanzare!

Bisogna essere onesti. L’estate è bellissima per molti motivi, ma c’è qualcosa che proprio detestiamo di questo periodo dell’anno: le zanzare. Questi insetti riescono a rendere insopportabile una serata all’aperto e, per questo motivo, usiamo spray, zampironi e piastrine al fine di tenerle alla larga da noi. Ma avete fatto caso che alcune persone, più di altre, attirano le zanzare?

Le zanzare preferiscono pungere alcune persone: cosa le attrae?

Non è un modo di dire, ma tutta verità. Le zanzare preferiscono alcuni “sapori” piuttosto che altri e come riporta Grazia.it, alcuni scienziati sono finalmente riusciti a capire quali sono i famigerati prototipi di persone che attirano le zanzare. La storia del sangue più o meno dolce questa volta dobbiamo smentirla perché pare che le motivazioni siano altri.

Donne in gravidanza e sportivi

Prima di tutto sembra che le zanzare pungano molto di più le donne incinta. Questo perché emanano più diossido di carbonio e questo attrae moltissimo le zanzare. Nessun tipo di preferenza, ma solo una più facile possibilità di individuare la loro preda insomma. Ma non pensate di scamparvela facilmente. Se avete fatto sport verrete punti sicuramente di più dalle zanzare rispetto ad altre persone. Questo perché, come nel caso delle donne in gravidanza, chi ha fatto sport ha in circolo acido lattico che è un vero e proprio bocconcino per le zanzare che riescono quindi a individuare subito la loro preda da punzecchiare.

Chi beve e chi ha un certo gruppo sanguineo

Passiamo invece al mondo delle preferenze, se così si può dire, delle zanzare. Se nei due casi precedenti questi insetti miravano a sportivi e gravide per una questione di odore sprigionato nell’aria più facile da individuare, qui scopriamo che le zanzare hanno delle preferenze. Chi beve alcolici, ad esempio, avrà una temperatura del corpo più alta e questo attira le zanzare che proprio prediligono i corpi più caldi degli altri.

In ultimo, sembra che un recente studio abbia dato un po’ di credito, anche se scientifico, alla credenza del sangue dolce. Non si tratta di sapore, ma pare che le persone che hanno il gruppo sanguineo 0 vengano punte l’83% di volte in più rispetto agli altri. Meno interessanti? Chi ha il gruppo A.