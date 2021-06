Una delle spiagge più belle di tutta Europa si trova in Corsica. E’ la spiaggia di Saleccia nel deserto degli Agriates. Cosa ha di spettacolare e come arrivare

La Corsica, selvaggia e rigogliosa, con la sua ricchissima vegetazione e il suo mare incantevole custodisce una delle spiagge più belle e meno affollate di tutto il Mediterraneo. E’ la spiaggia di Saleccia nel nord della Corsica un paradiso tropicale immerso in un luogo particolare e molto suggestivo il Deserto degli Agriates.

Una spiaggia non facile da raggiungere e proprio per questo poco affollata, uno spettacolo di sabbia bianca e acqua turchese da vedere almeno una volta nella vita. I Caraibi a due passi dall’Italia.

Dove si trova la spiaggia di Saleccia e il Deserto degli Agriates

Nel nord della Corsica, tra l’incantevole paese di Saint Florent alla base di Cap Corse e la plage degli Ostriconi, nel comune di Ile Rousse, si estende quest’enorme sito naturale affacciato sul mare di oltre 16 ettari, dal suggestivo nome di Deserto degli Agriates.

In realtà non è un deserto fatto di sabbia, né una landa prosciugata dal sole, come il nome farebbe pensare, anzi in alcuni punti la vegetazione è ricchissima e rigogliosa.

Questo particolare nome è dovuto al fatto che nei secoli passati in questa zona si coltivava il grano ed era dunque un susseguirsi di granai, in latino agriates. Ed è per questa caratteristica che la gente del posto ha rinominato l’area deserto des agriates.

Oggi il Deserto degli Agriates è un’area protetta ed è stata mantenuta difficilmente accessibile ai visitatori proprio per preservarne la sua natura incontaminata. E lungo la costa immerse in questo luogo suggestivo e fuori dal tempo si trovano due delle spiagge più belle della Corsica e di tutta Europa la spiaggia di Lotu e Saleccia.

Spiaggia di Saleccia: la spiaggia caraibica della Corsica

La Corsica ha spiagge bellissime e scenari mozzafiato con le sue calanche a picco sul mare, ma la spiaggia di Saleccia è particolarmente bella. A renderla così spettacolare, oltre il prodigio fatto da Madre Natura, è il fatto che ci siano pochissime persone. A giugno e a settembre è pressoché vuota, più frequentata a luglio e agosto, ma senza rischi di assembramenti!

Arrivare infatti alla spiaggia di Saleccia e Lotu non è facile e dunque molti desistono. Eppure è un’impresa che vale davvero la pena compiere. Una volta infatti arrivati vi troverete davanti a una spiaggia di sabbia bianchissima e finissima, circondata da macchia mediterranea e affacciata su un mare azzurrissimo dall’acqua cristallina. Vi sembrerà davvero di stare su una spiaggia di un atollo sperduto nell’oceano!

Occhio però che dovrete portare con voi tutto il necessario per trascorrere una giornata in spiaggia: non ci sono infatti servizi. Un bar in realtà c’è: si trova all’interno del Deserto degli Agriates ad una decina di minuti a piedi dalla spiaggia immerso nel verde.

Spiaggia di Saleccia come arrivare

Arrivare alla spiaggia di Saleccia non è comodissimo, ma come detto vale decisamente la pena. Potrete scegliere fra un percorso avventuroso in jeep 4×4 lungo le strade sterrate del deserto degli Agriates in cui attraverserete zone brulle e rigogliose. Non è il caso di avventurarsi da soli, a meno che siate guidatori esperti e conoscitori della zona, ma è consigliabile affidarsi ai tour operator che organizzano escursioni nel Deserto degli Agriates.

Un’altra opzione per arrivare alla Spiaggia di Saleccia è a piedi. Si cammina lungo dei sentieri che costeggiano la strada D81. E’un trekking impegnativo che dura circa 5 ore e che è consigliato solo a persone allenate.

Altra alternativa per raggiungere la spiaggia di Saleccia e la più gettonata è arrivare via mare. Dal porto di Saint Florent partono quasi ogni ora durante il periodo estivo battelli e gommoni che fanno la spola dalle spiagge di Lotu e Saleccia. Se non avete voglia di passare tutta la giornata in spiaggia potrete scegliere anche di fare una crociera lungo le due spiagge con fermata di mezzora per fare un tuffo.

Se amate camminare potrete anche scegliere di arrivare in taxi boat sulla spiaggia di Saleccia e poi raggiungere a piedi tramite un sentiero la spiaggia di Lotu. Ce ne sono due di percorsi che collegano le due spiagge: uno interno che vi offre una vista spettacolare e dura circa 45 minuti, un altro che richiede un’ora e un quarto di cammino e che costeggia il litorale.

La spiaggia di Saleccia è dunque un luogo difficile da arrivare, ma davvero incontaminato, una delle spiagge più belle della Corsica e d’Europa, una meraviglia da vedere almeno una volta nella vita.