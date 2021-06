Le previsioni meteo per i prossimi giorni: cosa ci aspetta da inizio luglio. Quando finisce il caldo, le temperature previste

Chi vive con l’aria condizionata perennemente accesa, chi si passa cubetti di ghiaccio sulle tempie, chi scappa al mare appena può. Ognuno sceglie la sua strategia per sopravvivere all’eccezionale ondata di caldo che sta facendo cuocere l’Italia e non solo. E tutti si chiedono quando questa ondata rovente finirà. Le previsioni meteo per i prossimi giorni ci danno un po’ di conforto, ma non fatevi troppe illusioni: quest’estate sarà bollente.

Meteo prossimi giorni: quando finisce il caldo africano

Una fine di giugno così calda si fa fatica a ricordarla. Le temperature di questi giorni difficilmente capitano ad inizio estate e sono rare nei primi giorni di luglio, ma quest’estate sarà davvero particolare sotto il profilo meteorologico.

Siamo arrivati – e in alcune zone ci arriveremo nelle prossime ore – all’apice di questa ondata bollente. Al Sud valori intorno ai 45 gradi nelle aree interne della Sicilia, 40 gradi su Calabria, Basilicata e Puglia; meglio va adesso sul Centro Nord dove le temperature dopo il picco di lunedì sono tornate su valori più accettabili.

Ma ovunque l’aria sta per cambiare. L’ondata bollente nordafricana sta perdendo potenza e si ritira lasciando l’Italia su valori termici più mediterranei intorno ai 30 gradi e soprattutto sarà meno afoso, dunque il caldo percepito sarà inferiore.

Non solo, arriverà nel fine settimana anche una perturbazione che interesserà il Nord e le regioni centrali adriatiche. Nella giornata di domenica, dove pioverà, le temperature crolleranno anche di 10 gradi! Si passerà nelle zone emiliane da 37 gradi a 27 nel giro di appena qualche giorno. Nel resto d’Italia, il calo sarà contenuto di soli 4/5 gradi: Roma arriverà a 31 gradi. Meno dei 36 dei giorni scorsi, ma comunque farà caldo.

Il maltempo sarà passeggero poi l’Alta Pressione tornerà a garantre tempo stabile, soleggiato e piacevolmente estivo. In attesa dell’arrivo di una nuova ondata africana.

Previsioni estate 2021: cosa ci aspetta a luglio

Che quest’estate sia davvero fuori dall’ordinario lo si vede anche fuori dall’Italia. La situazione in Canada e negli Stati Uniti è davvero allarmante e non va affatto bene nemmeno sul resto dell’Europa: dappertutto fa davvero troppo caldo. Colpa del riscaldamento globale di cui questo è uno dei suoi più tremendi effetti e uno degli avvertimenti prima di finire nella fase di non ritorno.

Le previsioni meteo per l’estate 2021 indicano che sarà un’estate davvero da record sotto il profilo delle temperature. Ci sono tutti gli elementi per ipotizzare che sia una stagione più calda anche di quella del 2003 che finora detiene la medaglia d’oro di estate più calda di sempre.

Al momento per gli esperti del meteo luglio dopo la pausa dei prossimi giorni tornerà ad essere rovente per via dell’Anticiclone Africano che tornerà a soffiare aria bollente sull’Italia. Sempre in bilico le celle temporalesche che quando il caldo raggiunge vette incandescenti possono scatenarsi in violenti temporali.

L’estate 2021 sarà da record e caldissima dunque, ma almeno per adesso godiamoci la prossima fresca pausa.