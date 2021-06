Lavanda in fiore: dove ammirarla in Italia. I luoghi più belli da visitare.

Siamo nella stagione della lavanda in fiore, con i campi che si tingono delle sfumature del viola, del lilla e fino all’azzurro. Luogo che vai, tipo di fiori di lavanda che trovi. Ma e pensate che i campi di lavanda siano solo in Provenza, come mostrano le tante foto di infiniti filari di lavanda sotto il cielo azzurro e il sole brillante, vi sbagliate di grosso.

I campi di lavanda in fiore potete ammirarli anche in Italia, senza bisogno di andare all’estero. Uno spettacolo mozzafiato a due passi da casa. Di seguito vi segnaliamo i luoghi più belli e imperdibili dove andare.

Leggi anche –> Viaggio in Provenza: alla scoperta dei campi di lavanda

Lavanda in fiore: dove ammirarla in Italia

I campi viola e azzurri di lavanda in fiore li trovate anche in Italia ed è proprio questo il momento di andare a visitarli. La lavanda fiorisce tra giugno e luglio, anche fino ad agosto a seconda della zona. Visitare un campo di lavanda è una vera e propria esperienza sensoriale, visiva e olfattiva, grazie all’intenso profumo dei fiori della pianta.

Qui vi suggeriamo alcuni dei luoghi più belli d’Italia dove ammirare le distese di lavanda in fiore, da Nord a Sud, da quelli più famosi a quelli meno conosciuti.

Partendo dalle regioni di Nord-Ovest, in Piemonte suggeriamo di visitare Sale San Giovanni, in provincia di Cuneo, nell’Alta Langa. Qui, appena fuori dal centro abitato, si possono ammirare le colline ricoperte di lavanda, anche con visite guidate. Mentre ad Andonno, ai piedi della Alpi Marittime, sempre in provincia di Cuneo, si svolge ad agosto la Festa della Lavanda, con tanti eventi dedicati e passeggiate enogastronomiche in mezzo ai campi.

Da qui, spostandoci verso Sud, in Liguria, troviamo altri luoghi bellissimi dove ammirare la lavanda in fiore. Nell’entroterra di Sanremo, nella zona delle cosiddette Alpi Mistiche, la coltivazione della lavanda è una tradizione secolare. I campi in fiore sono da vedere a Col di Nava e a Taggia. Mentre a Carpasio si può visitare il Museo della Lavanda, inaugurato nel 2012 e primo museo del genere in Italia.

Verso Nord-Est, una zona molto bella di campi di lavanda è Venzone, in Friuli Venezia Giulia, già vincitore del concorso Borgo dei Borghi. Il borgo, in provincia di Udine, è un’altra zona d’Italia dove storicamente si coltiva la lavanda.

Mentre più a Sud, in Emilia Romagna, troviamo i campi di lavanda a Casola Valsenio, in provincia di Ravenna, ai piedi dell’Appennino tosco-romagnolo e vicino al Parco Regionale della Vena del Gesso Romagnola. In questa zona si coltivano molte specie di piante officinali, inclusa la lavanda.

Da qualche anno la visita ai campi di lavanda è diventata una consuetudine anche nelle Marche, dove alcune aziende agricole hanno avviato la coltivazione della profumatissima pianta dal colore viola. In questi casi bisogna chiedere il permesso ai proprietari per visitare i campi o sono previsti degli orari di apertura al pubblica. A pochi chilometri dall’incantevole borgo di Corinaldo, sulle colline della provincia di Ancona, segnaliamo il campo di lavanda dell’azienda Verde Naturale, che produce cosmetici. Altre aziende dove visitare i campi di lavanda nelle Marche si trovano sui Monti Sibillini, a Montegallo, in provincia di Ascoli Piceno, e a Carpegna, in provincia di Pesaro Urbino.

Imperdibili i campi di lavanda in Toscana, sulle colline della provincia di Pisa nel piccolo comune di Santa Luce, in particolare nella località di Pieve Santa Luce, lungo la strada provinciale delle colline. A Castellina in Chianti, in provincia di Siena, è da visitare il campo dell’azienda Lavanda del Chianti. Altre zone coltivate a lavanda sono in Maremma.

Lavanda al Centro-Sud

Nel Lazio, troviamo i campi di lavanda della Tuscia, vicino a Tuscania, in provincia di Viterbo. La zona, famosa per i reperti dell’antica civiltà etrusca, sorprende anche con le sue coltivazioni di lavanda.

Più si va a Sud e più diminuiscono le condizioni ambientali favorevoli alle colture di lavanda. Non mancano comunque i luoghi nelle regioni meridionali dove ammirare campi di lavanda. Li trovate in Molise e in Calabra. A Larino, in provincia di Campobasso, un grande campo di lavanda è alla Fattoria La Farfalla, dove i filari viola scendono dalla collina con vista sul Lago di Guardalfiera.

Imperdibile la lavanda nel Parco del Pollino, dove a Morano Calabro, in provincia di Cosenza, si trova il Parco della Lavanda. Il campo si trova vicino al confine con la Basilicata e nell’entroterra di Scalea, da cui dista circa un’ora di macchina. Una occasione di gita per chi è in vacanza al mare e vuole visitare l’entroterra, con le vicine Riserve statali della Valle del fiume Leo e della Valle del fiume Argentino.