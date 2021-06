Federica Nargi in vacanza a Formentera

By

Federica Nargi e il marito Alessandro Matri si godono le vacanze con le loro bambine in un vero e proprio paradiso terrestre: Formentera. Bellissimi e felici, ecco dove sono i due vip.

Una delle showgirl considerata più bella d’Italia, Federica Nargi si sta godendo le sue vacanza con tutta la famiglia, in un posto davvero speciale e spettacolare.

Insieme al compagno Alessandro Matri, l’ex velina si trova a Formentera, l’isola delle Baleari più amata da tutti i vip italiani. Vediamo dove sono andati e godiamo anche noi un po’ di questo mare cristallino.

Federica Nargi a Formentera con tutta la famiglia

La storica coppia formata da Federica Nargi e Alessandro Matri ha deciso, come ogni anno, di trascorrere le ferie estive a Formentera, un’isola che l’ex velina e l’ex calciatore hanno nel loro cuore.

Un perfetto ritratto di famiglia quello mostrato dalla showgirl su Instagram, dove vediamo i due con le loro bellissime figlie, Sofia e Beatrice, con l’acqua limpida e meravigliosa di Formentera.

A quanto pare dalla foto pubblicata, Federica Nargi insieme a tutta la famiglia godono del sole e del relax di Formentera sulla Playa de Ses Illetes, la spiaggia più gettonata dell’isola, con sabbia bianchissima e un mare spettacolare. Chi non vorrebbe trascorrere una vacanza così?

Federica e Alessandro, una lunga storia d’amore

Dopo la carriera in televisione, Federica Nargi è diventata una vera e propria influencer web e non manca mai di mostrare il suo amore per Alessandro Matri, con il quale ha una relazione dal 2009.

Federica Nargi e Alessandro Matri sono fidanzati, quindi, da oltre 10 anni ma ancora non si parla di matrimonio, anche se ci sono stati diversi indizi su una possibile data. La coppia si è conosciuta a Milano tramite alcuni amici in comune nel 2008, ma la relazione non è iniziata subito.

Infatti, dopo un corteggiamento durato diversi mesi da parte di lui, la coppia si è fidanzata. La Nargi ha spesso raccontato di aver incontrato, secondo lei, l’uomo perfetto, educato, gentile e rispettoso. Oggi hanno una bellissima famiglia, con due bambine volute e tanto amate che coronano perfettamente il loro sogno d’amore.