Temptation Island 2021, anticipazioni: cast, location e data di inizio

Tutte le anticipazioni relative al cast di Temptation Island 2021, alla data di inizio e alla location del reality dei sentimenti. Dove si svolgerà e quali coppie si metteranno alla prova?

L’appuntamento con Temptation Island 2021 si avvicina. Il reality dei sentimenti finiti i casting, ha iniziato a registrare e qualche anticipazioni sembra che stia già iniziando a trapelare. Sia sulla location che sui concorrenti. Questa è sicuramente la notizia più succulenta inerente Temptation perchè tutti i fan del programma sono curiosi di scoprire quali coppie si metteranno in gioco.

La data di inizio è ormai nota, mercoledì 30 giugno. Ma le prossime puntate andranno in onda di lunedì. Siete pronti a una nuova avventura con Filippo Bisciglia?

Le anticipazioni di Temptation Island 2021

A darci qualche anticipazione su Temptation Island è come sempre Raffaella Mennoia, braccio destro del team di Maria De Filippi. Su Instagram, nelle storie, l’autrice ha mostrato il set dove vengono fatti i provini e i casting per il programma e non vede l’ora di svelare il cast completo.

Le coppie che parteciperanno

Dalle anticipazioni del cast di Temptation Island sappiamo finalmente chi sono le sei coppie che parteciperanno al reality dei sentimenti!

Manuela e Stefano: stanno insieme da circa 4 anni, ma nonostante abitino nella stessa città ancora non convivono. È lei a voler partecipare a Temptation perché lui l’ha tradita in passato e lei ora non si fida più. Questa è la sua ultima possibilità.



Valentina e Tommaso: lei 40 anni, lui 21. Una storia particolare condita da un bel po’ di gelosia e qualche insicurezza. Lui si dice super innamorato e ritengono che il loro sia un incastro perfetto, ma Valentina è stanca delle gelosia di Tommaso.



Claudia e Ste: i due convivono e stanno insieme da 4 anni. Prima dell’emergenza covid lui le aveva fatto la proposta di matrimonio, ma ora tutto sembra essere in dubbio. Se tutto va bene dopo Temptation si dovrebbero sposare il 7 agosto.



Jessica e Alessandro: convivono da 7 anni, ma anche per loro ci sono parecchi dubbi di coppia. Gelosie, cose non dette e silenzi che creano più dubbi di quanti non si pensi. La fidanzata dichiara che Alessandro pensi sempre solo a se stesso e non sia più intraprendente mentre lui sostiene di essere perfetto così com’è.



Natascia e Alessio: i due stanno insieme da 2 anni ed è Natascia a scrivere a Temptation Island perché con il tempo Ale è diventato un po’ troppo giudicante nei suoi riguardi. Lui però sostiene che Natascia lo stia trascurando.



Floriana e Federico: è lei ad aver voluto la convivenza anche se lui, Federico ha 34 anni. Sembra che tra i due il più spensierato sia proprio il fidanzato e questo crea dubbi nella povera ventunenne. Per altro lei sostiene che Federico la dia per scontata e non la corteggi più come una volta.

Dove si svolgerà il reality dei sentimenti?

Per quanto riguarda invece la location per ora sembra che sia riconfermato Is Morus Relais. La straordinaria struttura si trova in Sardegna, in provincia di Cagliari e ormai dal 2015 è la sede prescelta per Temptation Island. Questo sia per la bellezza delle spiagge e del panorama, sia per la conformazione del villaggio che ben si presta ad essere diviso in due: fidanzati e tentatrici da una parte, fidanzate e tentatori dall’altra.

Da qui poi si parte anche per delle straordinarie escursioni in barca e ci sono anche delle calette da sogno dove potersi rilassare e dove le coppie, divise, metteranno alla prova il loro amore.