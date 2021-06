Mahmood finalmente lo ha annunciato a tutti i suoi fan ed è scattato il caos

Finalmente arriva una buona notizia per tutti i fan di Mahmood e gli amanti della musica live: l’artista porta Ghettolimpo live con una serie di concerti pazzeschi in giro per l’Italia.

Good news per i fan delle musica live e dei concerti! Mahmood infatti dopo aver lanciato con un successo pazzesco il suo nuovo album è pronto a tornare in tour e ha da poco annunciato le date estive in cui porterà Ghettolimpo live in giro per l’Italia conquistando un pubblico sempre nuovo! L’annuncio dei nuovi concerti è stato come un fulmine a ciel sereno. Una grandissima emozione arrivata dopo un anno e mezzo di stop forzato per via della pandemia da Coronavirus.

Le date die concerti di Mahmood

Quali sono allora le date da segnarci sul calendario per assistere al concerto live di Mahmood?

Venerdì 13 agosto 2021 in Piazza Libertina all’Oversound Festival di Lecce

Sabato 21 agosto all’Arena Rugby Mariapia ad Alghero (SS)

Martedì 24 agosto in Piazza Castello a Benevento

Giovedì 26 agosto in Piazza Riforma a Lugano

Sabato 4 settembre al Teatro Antico di Taormina.

Una serie di live estivi “improvvisi” che vanno ad arricchire un già ricco parterre di date previste per il tour autunnale che inizia il 12 novembre alla Casa della Musica di Napoli e prosegue poi per molte altre date a Roma, Firenze, Nonantola, Torino e Milano.

Come sarà il tour di Mahmood?

Ghettolimpo, l’ultimo album di Mahmood che, finalmente, potremo sentire live è una vera e propria esplosione musicale ricca di storie e di simbologie da approfondire. La storia del personaggio si svela passo dopo passo nelle varie canzoni, dando vita ad un universo speciale. Ricco di figure mitologiche, ma anche eroi che vivono nella nostra stessa realtà. Tutti siamo eroi e tutti siamo umani.

E sul palco vedremo tutto questo anche grazie ai costumi e a tutto il lato estetico sviluppato da Mahmood negli anni e le coreografie realizzate dall’artista insieme a Carlos Diac Gandia.