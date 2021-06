I prezzi per ombrelloni e lettini sulle spiagge italiane: i costi di una giornata al mare dalla Riviera Romagnola alla Sicilia dal Veneto alla Sardegna

Con le temperature roventi e una quasi normalità ritrovata c’è una gran voglia di vacanza, di andare in spiaggia e correre in acqua per un tuffo rinfrescante. Occhio però al portafoglio perché fra lettini, ombrellone e pranzo in spiaggia si rischia di pagare parecchio. Ma quanto costa una giornata al mare nell’estate 2021? Un po’ più degli scorsi anni.

I prezzi per l’estate 2021 di ombrelloni e lettini causa crisi Covid hanno subito infatti un rialzo. A rivelarlo è l’indagine condotta dall’Ircaf sulla spesa media per un ombrellone e due lettini sulle spiagge italiane. Tanto che leggendo il listino prezzi a molti viene voglia di trascorrere all’estero le proprie vacanze. Ma non tutte le regioni costano uguale. Ecco allora i prezzi medi per ogni regione italiana per una giornata al mare.

Dove costa di più andare al mare in Italia

Trascorrere le proprie vacanze in Italia non vuol dire necessariamente risparmiare, fra viaggio, alloggio e spesa per ombrellone e lettini si rischia di pagare infatti più di un viaggio all’estero. Tutto dipende però da dove si va, perché ci sono regioni in cui il costo di una giornata al mare è maggiore così come il rialzo rispetto allo scorso anno.

Generalmente per una giornata al mare a giugno si spende per un ombrellone e due lettini 21.79 euro, con un aumento del 4% giornaliero e del 13.90% settimanale. Ad agosto il prezzo medio sale di 10 euro, arrivando a 32.45 euro.

Ma dove costa di più andare al mare? Il mare più caro è quello Tirreno-Ligure, quello più economico quello Adriatico-Ionio. Infatti negli stabilimenti della Liguria e della Toscana il prezzo medio è di 28 euro, mentre su quelli della Puglia e della Calabria ionica il prezzo medio è di 15.92 euro.

E grandi differenze ci sono anche sul versante Tirrenico: si passa dai 50 euro di Sabaudia nel Lazio ai 10 euro di Praia a mare in Calabria in provincia di Cosenza.

Veneto: prezzi per una giornata al mare

Il Veneto ha località di mare molto famose e vanta perfino uno degli stabilimenti più cari d’Italia. Una giornata al mare al lido dell’Hotel Excelsior di Venezia costa quasi 500 euro! Ma al di là di questi eccessi il prezzo medio per una giornata in spiaggia per l’affitto di un ombrellone e due lettini costa a giugno dai 15 euro di Porto Tolle ai 25 euro di Bibione, che diventano 35 euro ad agosto.

Liguria: costi elevate per i lettini

La Liguria è una delle regioni dove le norme anti covid impattano notevolmente sul prezzo. Questa regione ha spiagge spesso molto piccole e le norme di distanziamento costringono a ridurre il numero di lettini. La conseguenza è un prezzo più alto.

Così da Ponente a Levante i prezzi medi per una giornata al mare si alzano e vanno dai 20 ai 30 euro al giorno. In agosto l’affitto del solo lettino può arrivare anche a 18 euro a Santa Margherita Ligure.

Emilia Romagna: prezzi contenuti

La riviera romagnola è sempre un punto di riferimento per le vacanze italiane. L’offerta è vastissima e una media dei prezzi è davvero difficile vista l’enorme offerta. Alcuni lidi hanno la piscina, altri campi da beach volley, altri ancora giochi per bambini, chi vanta una biblioteca e chi organizza aperitivi fino a tarda sera.

In ogni caso qui il vantaggio di una spiaggia sconfinata ha un impatto positivo sui prezzi che hanno subito un rincaro più contenuto di circa il 3%. Per una giornata al mare si spende dai 16 ai 21 euro, con una spesa per il lettino che va dai 5 ai 9 euro. In agosto i prezzi salgono e il prezzo medio di un lettino è intorno ai 10 euro.

Toscana: spiagge economiche e di lusso

La Toscana ha un’ampia varietà di prezzi con stabilimenti costosissimi e altri economici. La Versilia con Forte dei Marmi è una delle zone più care non solo della regione, ma d’Italia. Qui si trovano stabilimenti come il Twiga di Briatore che costa fino a 1000 euro al giorno! Ma anche senza questi eccessi in uno dei lidi della Versilia si possono spendere 50/60 euro per una giornata al mare.

Anche nella zona della Maremma ci sono spiagge molto care. Punta Ala una delle località più belle di questo tratto di mare il prezzo medio per un ombrellone e due lettini è di 45 euro. Ma non tutta la Toscana è così. In altre località anche della stessa Maremma come Principina a Mare o sulla costa di Pisa il costo è compreso fra 14 e 20 euro.

Marche: le spiagge piccole costano di più

Le Marche vantano spiagge molto grandi ad alcune più piccole e incastonate fra i monti. E sono proprio quest’ultime che hanno avuto il maggior incremento di prezzo. La ragione è da ricercarsi nelle regole di distanziamento che costringono i gestori a poter avere meno lettini. Di conseguenza il prezzo sale.

Questo incremento di prezzo lo si vede soprattutto nelle spiagge del Conero, ovvero nella zona di Sirolo dove si trova la spettacolare spiaggia delle Due Sorelle, dove i prezzo medio per un ombrellone e due lettini è salito a 24 euro e arriva a 30 euro ad agosto.

Altrove si trovano prezzi compresi fra i 14 e i 20 euro, con Portonovo che spicca con i suoi 35 euro.

Lazio: costoso come lo scorso anno

Le spiagge del Lazio sono molto ampie e rispetto il 2020 l’Ircaf non rivela aumenti per il mese di giugno. I prezzi non sono economicissimi e si va da spiagge carissime come quelle di Sabaudia dove una giornata al mare costa 50 euro o San Felice Circeo dove per un lettino si spendono anche 15 euro al giorno.

Un po’ più economiche le spiagge di Anzio e Nettuno al Sud e di Tarquina e Santa Marinella a Nord: la spesa media è di 30 euro ad agosto con poche flessioni fra giugno e agosto. La media su tutto il litorale è di 8/10 euro per un lettino e 6/8 euro per un ombrellone.

Abruzzo: ombrelloni e lettini più cari del 2020

L’Abruzzo è una regione non troppo esosa, ma nell’estate 2021 i servizi spiaggia hanno subito un rincaro così come le tariffe di hotel e ristoranti. Effetti della crisi economica Covid. Un aumento di circa i 4.50 % in linea dunque con il quadro italiano.

Ma quando costa dunque una giornata al mare in Abruzzo? Si vai dai 15 ai 25 euro in bassa stagione e dai 25 ai 40 euro in alta stagione. La differenza la fa ovviamente la località, ma anche il lido. Gli stabilimenti delle grandi spiagge di Pescara o Vasto offrono infatti servizi diversi.

Ad agosto un ombrellone e due lettini in prima fila a Roseto degli Abruzzi costa mediamente 30 euro, a Vasto Marina l’affitto giornaliero di due lettini ed un ombrellone arriva a 20 euro. Da non dimenticare che in Abruzzo c’è una delle località più economiche, Pineto, che costa sui 16 euro in bassa stagione e massimo 22 in alta.

Campania: costiera amalfitana carissima

Non ci sono stati notevoli rialzi di prezzi nemmeno in Campania per l’estate 2021, ad eccezione della Costiera Amalfitana. In media i prezzi sono quelli dello scorso anno con qualche cosa in più nelle località più rinomate – e con spiaggia più piccola – della costiera amalfitana.

Sulla costiera amalfitana una giornata al mare costa circa 40 euro: ad Amalfi o Positano può costare anche 50 euro – se non di più negli stabilimenti più di lusso – a Vietri sul Mare anche 25 euro. A Napoli nel quartiere di Posillipo un lettino costa fino a 18 euro al giorno.

Nel Cilento la spesa media per una giornata al mare è di 30 euro, ma occhio a Palinuro dove il costo arriva tranquillamente a 50 euro.

Basilicata: fra i migliori stabilimenti prezzi contenuti

La Basilicata ha 62 km di costa di cui 15 km sul Tirreno, un tratto particolarmente roccioso e gli oltre 40 km sullo Ionio fatto di belle e ampie spiagge. Qui si trova uno degli stabilimenti migliori di Italia il Lido Sabbia d’oro di Scanzano Ionico, votato nel 2019, anno pre pandemia, il best beach design, ovvero lo stabilimento con la migliore architettura.

Una giornata al mare in Basilicata ha prezzi contenuti. A Policoro ad agosto un ombrellone e due lettini costa 20/25 euro, in bassa stagione non va oltre i 15 euro, a Metaponto anche in piena stagione si trovano stabilimenti in cui il prezzo di due lettini e un ombrellone non va oltre i 17 euro.

Puglia: ombrelloni e lettini costano

Non è fra le regioni più costose per una giornata al mare, ma i prezzi per l’estate 2021 in Puglia sono aumentati anche se in maniera contenuta. Il rincaro medio è di circa 3 euro.

Così in Salento il prezzo medio per un lettino e un ombrellone è passato da 22 euro a 25 euro a giugno, mentre nel Gargano il prezzo medio è dai 15 ai 20 euro. In alta stagione il prezzo arriva a 35/40 euro, mentre a Vieste e Peschici a 30/35 euro.

Calabria: località economiche e carissime

Anche in Calabria ci sono stati dei rincari per l’estate 2021, ma nella regione ci sono ampie varietà di prezzo da una località all’altra. C’è Praia a Mare dove a giugno si pagano appena 10 euro per un ombrellone e due lettini, mentre a Tropea 30 euro.

Ad agosto i prezzi salgono e a Tropea, che rimane la località più cara della regione si pagano anche 45 euro per una giornata al mare. A Roccella Ionica invece una giornata in prima fila ad agosto non va oltre i 20 euro.

Sicilia: estate 2021 senza sorprese

Non sono previsti aumenti di prezzi sulle spiagge siciliane per l’estate 2021. Anche la Sicilia è una di quelle regioni dove i prezzi cambiano tantissimo da una località all’altra anche nel giro di pochi chilometri. Basti pensare alla differenza di costi fra Macari, la più low cost d’Italia, e San Vito lo Capo, una delle più care dell’isola ad appena 15 chilometri di distanza.

In media il costo per una giornata al mare varia dai 15 euro ai 25 euro in bassa stagione e dai 22 euro ai 35 euro in alta stagione. A Taormina si spendono anche 50 euro, così come a Panarea se ne spendono 40 euro. Più economica la costa ragusana intorno ai 25 euro anche ad agosto. Sulla spiaggia palermitana di Mondello a giugno e settembre un lettino costa 6 euro, ad agosto 10 euro.

Sardegna: località che vai prezzo che trovi

La Sardegna vanta moltissime località dove i prezzi per una giornata al mare sono proibitivi. Basti pensare che in Costa Smeralda si trova l’hotel più costoso d’Italia: 40 mila euro a notte! Ma allontanandoci da questi eccessi da nababbi e tornando alla normalità il prezzo medio in uno stabilimento è intorno ai 35 euro per un ombrellone e due lettini.

Ci sono poi delle località più costose come il Golfo dell’Asinara con la spiaggia de La Pelosa, l’isola de La Maddalena, Palau e poi scendendo San Teodoro, Budoni fino a Villasimius dove il prezzo medio di un lettino è di 12/15 euro in alta stagione e un ombrellone 10/12 euro. Ma in alcuni lidi si arriva tranquillamente a 18 euro per un lettino.

In bassa stagione sulla costa cagliaritana, sulla spiaggia del Poetto, in bassa stagione una giornata al mare costa circa 18 euro, in alta stagione 25 euro. Se poi vi spostare sulla costa est potete trovare località come Buggerru, una delle low cost d’Italia, che anche ad agosto per un ombrellone e due lettini in prima fila non spendete più di 22 euro.

L’estate 2021 in spiaggia rischia dunque di essere molto cara e una giornata al mare può costare parecchio. Ma se si sceglie bene la località, anche nella stessa regione a distanza di qualche chilometro, si possono trovare prezzi molto diversi che faranno piacere al portafoglio!