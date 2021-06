Le 5 spiagge più belle in Italia per single

Per tutti i single che sono alla ricerca di idee per le loro vacanza, ecco 5 spiagge più belle in Italia per single dove innamorarsi sotto all’ombrellone, l’elenco ideale per chi vuole trascorrere le vacanze alla scoperta di nuovi luoghi e nuove conoscenze.

Con il sole, il mare e il relax, l’estate è il periodo migliore per fare nuove conoscenze, soprattutto per i single che aspettano la bella stagione per vivere nuovi entusiasmanti flirt.

Ma quali sono le mete giuste per farlo? Oggi vi sveliamo 5 spiagge più belle in Italia adatte a tutti i single, che hanno voglia di vivere una vacanza da sogno, innamorandosi a riva di mare.

Le 5 spiagge più belle per single

Quanti sognano di trascorrere una vacanza fatta di relax, mare e tanto divertimento? Di seguito abbiamo scelto 5 tra le spiagge più belle in Italia dove i single possono divertirsi e godersi l’estate cercando, magari, l’amore.

Sono davvero tante le mete di vacanza per single nel nostro Paese, infatti scegliere solo 5 spiagge è davvero dura ma ecco le più belle secondo noi.

Spiaggia Le Palme, la spiaggia per single a Riccione

Riccione, si sa, è la patria del divertimento in Italia. Spiaggia, mare e locali la fanno da padrone e tutti i single si divertono sempre tantissimo, tra discoteche, spiaggia e relax.

Tra gli stabilimenti balneari più amati dai single c’è quello de Le Palme, molto apprezzato e conosciuto non solo a Riccione ma anche a Rimini e dintorni. Oltre ad essere molto vicino alla zona dei locali più alla moda, questa spiaggia attira l’attenzione perché si trova in un punto strategico tra bar e discoteche, offrendo molte possibilità di conoscenze.

Le Maldive del Salento, Gallipoli

Il Salento è un’altra delle mete più ambite dai single italiani, una terra che offre un mare cristallino e stupendo insieme a tantissimo divertimento.

In particolare, molto amata è Gallipoli, molto frequentata nel periodo estivo sia per il mare che per le tante attrazioni che offre. Discoteche, ristoranti e apertivi sulla spiaggia, Gallipoli è perfetta per chi vuole conquistare o vivere una storia d’amore estiva.

Una delle spiagge più frequentate e più belle è quella delle Maldive del Salento, ovvero Marina di Pescoluse, dove il mare è davvero cristallino e trasparente e dove si riuniscono ogni anno tantissimi giovani che vogliono divertirsi e rilassarsi.

Milano Marittima, il top per i single in Riviera Romagnola

Milano Marittima è un’altra destinazione della Riviera Romagnola molto amata dai single, ma rispetto a Riccione cambia il target d’età. Se in quest’ultima, infatti, si riversano molti gruppi di giovanissimi, a Milano Marittima il range d’età è un po’ più alto.

Anche qui, grazie ai locali e ai lidi molto organizzati, i single possono godersi una vacanza piena di conoscenze e divertimento.

Forte dei Marmi, meta della Dolce Vita in Toscana

Chi va a Forte dei Marmi sicuramente non ci va solo per il mare. Da sempre, questa località toscana è meta di chi ama la movida e il divertimento o per chi desidera godersi i flirt in spiaggia.

Infatti, Forte dei Marmi è molto conosciuta per i locali alla moda, che animano le serate estive e che attirano sia i giovani che i meno giovani. Questa zona della Versilia, inoltre, è caratterizzata da bellissimi stabilimenti balneari, che si trovano su queste distese di spiagge immense e che offrono numerosi servizi.

Alassio, il glamour in Liguria

Al nostro quarto posto c’è, sicuramente, la spiaggia di Alassio, piccola località molto alla moda della Liguria, famosa per il suo “muretto”.

Conosciuta per le discoteche di giorno e spiagge molto esclusive, Alassio è una località che piace tanto ai single italiani, dove sanno di poter fare molte conoscenze per godersi l’estate.

Acciaroli, la movida del Cilento

Negli ultimi anni, una delle spiagge più belle per i single è sicuramente quella di Acciaroli, nel Cilento.

Qui, oltre al mare sempre pulito e cristallino, sono anni che va di moda l’aperitivo in spiaggia, con musica e Dj, durante il quale aspettare il tramonto, magari insieme al proprio flirt del momento. Sono tantissimi gli stabilimenti balneari che propongono questo tipo di servizio e, ogni anni, la spiaggia è colma di giovani che si divertono e ballano, godendosi a pieno l’estate.