Viaggio a Malta? Le spiagge, il mare e le zone più belle da visitare

By

Cosa vedere a Malta per una vacanza tra mare e cultura? Ecco qualche spiaggia e qualche destinazione storica da non perdervi.

Malta è una destinazione meravigliosa e perfetta per una vacanza estiva. Questa piccola isoletta tra l’Italia e l’Africa è ideale per chi non vuole tuffarsi nella bolgia di destinazioni più turistiche e affollate, ma preferisce invece rilassarsi. Malta è ricca di meraviglie naturali, ma anche di storia ed è per questo che viene considerata il connubio perfetto tra relax e divertimento.

Le spiagge e il mare più bello di Malta

Se siete tra coloro che nelle vacanze estive vogliono solo godersi il mare e il relax, Malta è ciò che fa per voi. Qui infatti ci sono delle spiagge pazzesche che si tuffano in un mare cristallino che non ha niente da invidiare alle isole lontane dei Caraibi.

Tanto per iniziare potreste prendere un po’ di sole a Ghadira Bay, sdraiati sulle dune di sabbia meravigliose. Oppure cercare la giusta dose di mood vacanziero nella spiaggia di Paradise Bay, nettamente più affollata da giovani turisti.

Se cercate però la quintessenza del mare meraviglioso di Malta dovreste raggiugere Comino dove potrete ammirare la Laguna Blu, uno spettacolo naturale. Si tratta di una piccola spiaggia accoccolata in una baia che la trasforma in una sorta di piscina dove fare snorkeling.

Cosa vedere a Malta: La Valletta e la sua storia

Non possiamo però dimenticare che Malta, pur essendo un’isola prettamente adibita al relax e alla vita da spiaggia, è anche ricca di storia. La Capitale, La Valletta, è infatti una destinazione che non potete saltare durante una vacanza qui. Basta fare qualche passo per le vie del centro e ci si rende subito conto delle meraviglie artistiche e culturali che la rendono così speciale.

Il Palazzo del Grande Maestro, per esempio, è una delle strutture più imponenti che vedrete in città e, una parte di esso, è anche adibito a museo. Da qui potete passeggiare fino a Forte Sant’Elmo, una fortezza risalente al 1500 che è stata anche location di alcuni film. Si tratta di un luogo molto particolare dove le commistioni ottomane e turche sembrano fondersi perfettamente! Non perdetevi poi una visita alla concattedrale di San Giovanni Battista davanti al mare nel cuore della città. Una meraviglia sia fuori che dentro!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Visual Creators from Malta🇲🇹 (@lovemalta)

In ultimo non potete non visitare il Bastione di San Pietro e Paolo, vero e proprio punto d’osservazione e balcone panoramico sulle mura della città che offre un colpo d’occhio sulla città indimenticabile.