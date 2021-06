Vacanza gratis in Trentino, ecco per chi

Un’iniziativa davvero lodevole quella del Trentino che, a causa della pandemia di Covid, regala una vacanze gratis a tutti gli operatori della cultura. Ecco com’è nata e a chi è rivolta l’idea.

Gli operatori della cultura in Italia sono quelli che, insieme ad altre categorie, hanno subìto di più la pandemia di Covid-19. Ecco perché il Trentino ha pensato, con l’arrivo dell’estate, di regalare una vacanza gratis a tutti loro.

Un’iniziativa speciale, che dimostra sostegno e aiuto in un momento in cui la ripartenza del settore culturale è cominciata, anche se con limitazioni e un po’ di difficoltà. Vediamo nel dettaglio in cosa consiste questo progetto e a chi è rivolto.

Vacanza gratis in Trentino per gli operatori dello spettacolo, come funziona

Una valle del Trentino ha deciso di regalare una vacanza gratis agli operatori dello spettacolo, per sostenere coloro che durante questo anno e mezzo di pandemia hanno perso tanto e solo da poco, per quanto possibile, stanno ricominciando a lavorare.

Si tratta della Val di Sole, situata nella parte nord-occidentale della provincia autonoma di Trento, e questo progetto fa parte della seconda fase di “Siete la nostra Italia Migliore”, iniziativa organizzata dall’ApT Val di Sole, in collaborazione con gli operatori turistici della valle trentina e le tre società impianti. Per dare un po’ di respiro a tutti gli attori, musicisti, artisti visivi, tecnici dello spettacolo, personale dei musei, guide turistiche e molte altre categorie professionali del mondo della cultura, ecco che vengono organizzati soggiorni gratuiti all’insegna della cultura e del relax.

Cosa prevede questa vacanza gratis? Per chi vorrà usufruirne, sono previste 3 notti gratis in albergo o appartamento, più una guest card della Val di Sole per l’accesso ai luoghi della cultura e a una serie di servizi, oltre ai trasporti pubblici. Sul sito web ufficiale, chi vuole può andare a verificare se la propria attività rientra nel progetto, per prenotare così il proprio soggiorno.

La Val di Sole, una valle davvero unica

I beneficiari di questa splendida iniziativa potranno, quindi, godere delle bellezze del Trentino, in particolare della Val di Sole che comprende 13 comuni e 50 località. Questa è la più estesa ramificazione della Val di Non, una zona che include la Val di Pejo e la Val di Rabbi, due valli che si diramano dalla strada principale che attraversa dall’inizio alla fine la Val di Sole, la SS42.

In estate è davvero il paradiso per chi ama stare all’aria aperta: sono tantissime le cose da poter fare, come il trekking, il rafting, le passeggiate a cavallo, pedalate in mountain bike e tanto altro. Sono tanti anche i luoghi da visitare, come ad esempio il Castello di Ossana, che sorge su uno sperone di roccia ed era posto in posizione strategica tra la regione trentina e l’Alto Bresciano.

Una delle attrazioni naturali è, invece, il Lago dei Caprioli, al quale si arriva dal centro di Pellizzano. Un posto ameno, fantastico per chi ama la natura dove si può fare il giro del lago e salire alla Malga Alta, dove si trovano tantissime specie animali da vedere.