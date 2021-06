Top 5: le cinque spiagge più instagrammabili dell’estate

Quali sono le spiagge più cool dove scattare foto da sogno per Instagram? Ecco la classifica di Spiagge.it

Chi non si è mai fatto una foto, un selfie o si è cimentato in una foto artistica durante una giornata al mare? Onestamente forse nessuno. Ormai Instagram con le sue stories e i suoi post ci attira come il miele per le api e non stupisce quindi nemmeno che scatti una spasmodica ricerca degli angoli, delle location e anche delle spiagge più cool da poter postare sui social. Ma quali sono? A scoprire gli stabilimenti più instagrammabili ci ha pensato Spiagge.it il portale dedicato ai gestori e agli utenti degli stabilimenti balneari. Scopriamoli insieme.

Le spiagge più cool per una foto su Instagram

Secondo la classifica di Spiagge.it ci sono 5 stabilimenti in Italia che, più di altri, sono al top a livello visivo per ottenere una valanga di like su Instagram. Il primo si trova a Marina di Ravenna ed è Singita Miracle Beach. Il concept su cui è basato è completamente etnico, pieno di arte ad ogni angolo che riporta direttamente all’Indonesia con tanto di gong che viene suonato al tramonto. Spostandoci poi a Scanzano Jonico troviamo il Lido Sabbia D’Oro Beach Club nel cuore della Basilicata. Lusso, eleganza e tecnologia che riportano i turisti direttamente a Dubai.

Altri lidi da sogno li troviamo a Positano, con La Scogliera. Questo stabilimento è speciale sia per la location, bellissima già di per sé, sia per come è strutturata la spiaggia con tantissimi angoli studiati ad hoc per regalare delle foto pazzesche agli ospiti. Ovviamente il top si ottiene al tramonto. Arveskida Beach a Domus de Maria è un piccolo angolo di Caraibi in Sardegna. Ciò che rende speciale questa spiaggia è la natura circostante con delle dune di sabbia pazzesche e uniche nel loro genere.

Ultima spiaggia instagrammabile secondo la classifica di Spiagge.it sono i Bagni Mario 65 a Riccione. Qui tutto è super comodo e confortevole e la zona più cool per le foto di Instagram sono sicuramente le cabine azzurre che riportano con la mente agli anni ’60.