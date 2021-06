Le commoventi immagini del salvataggio di 4 delfini

Sono stati avvistati sulla spiaggia in fin di vita ed è scattato l’allarme: i delfini ora sono sani salvi.

Già dai tempi di Flipper, il delfino protagonista dell’omonima famosissima serie televisione, questo animale è entrato nel cuore di moltissime persone. Così, leggendo questa storia dolcissima e commovente ci si scalda il cuore, soprattutto perché è caratterizzata da un happy ending. Stiamo parlando di 4 delfini che erano rimasti arenati lungo la spiaggia, con il rischio di morire, ma in poco tempo la famigliola è stata messa in salvo.

Il ritrovamento di 4 delfini arenati sulla spiaggia

Siamo in Scozia e qui la British Divers Marine Life Rescue entra spesso in azione per salvare animali incagliati nelle reti dei pescatori, oppure arenati sulla spiaggia. Si tratta dia un ONG specializzata proprio del salvataggio dei mammiferi marini in Inghilterra. Così, quando è arrivata la notizia di 4 delfini che rischiavano di morire perché arenati sulla spiaggia di Balnakeil Beach sono subito scesi in campo.

Cosa caratterizza i delfini a becco bianco

Gli esemplari di delfino che si erano incagliati lungo la spiaggia erano dei delfini dal becco bianco. Si tratta di esemplari che si muovono in piccoli branchi di 2 massimo 6 esemplari. Si riconoscono per alcuni comportamenti caratteristici. Il primo è che nuotano a pelo dell’acqua e fanno molta schiuma; secondariamente sono famosi per il salto verticale atterrando sulla schiena o sul fianco e sembra che vogliano fare quanti più spruzzi possibili! La loro diffusione è quasi tutta concentrata nelle acque scozzesi.

Come è avvenuto il salvataggio

Quando dei passanti hanno notato i 4 delfini di circa 2 metri arenati sulla spiaggia per colpa della bassa marea hanno immediatamente attivato i soccorritori. Nel mentre tutti si sono premurati di coprire i delfini con un telo umido per evitare la disidratazione e hanno cercato di non farli agitare troppo. Alla fine intorno alle due e mezza del mattino i medici della British Divers Marine Life Rescue insieme ad altri biologi hanno trovato le attrezzature più congeniali per riportare in mare i delfini.

Una volta riusciti nell’intento gli animali sono stati ancora un po’ monitorati per accertarsi che non si fossero persi e si arenassero nuovamente. Alla fine i 4 animali sono sfrecciati via in mare aperto tra la commozione e gli applausi dei presenti.