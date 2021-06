La coppia del momento, formata da Can Yaman e Diletta Leotta, ha deciso di trascorrere qualche giorno in luna di miele, in un posto molto speciale: la Turchia, direttamente dalla famiglia lui. Ecco dove sono stati e cosa hanno fatto i due vip.

La conduttrice catanese Diletta Leotta è da mesi ormai immersa nella sua storia d’amore con Can Yaman, l’affascinante attore turco con il quale ha vissuto in questi giorni una vera e propria luna di miele in un posto davvero unico.

Proprio in questi giorni, infatti, i due sono in viaggio a godersi un po’ di relax e hanno scelto come meta un luogo unico, in cui la Leotta ha potuto fare la conoscenza ufficiale con tutta la famiglia del compagno: in Turchia.

Diletta Leotta e Can Yaman a Istanbul

A quanto pare, Can Yaman avrebbe proposto a Diletta Leotta di andare in Turchia, per intraprendere una vacanza che le avrebbe permesso anche di incontrare la sua famiglia.

Infatti, grazie a Instagram possiamo seguirli passo passo in questo viaggio meraviglioso, dove Diletta ha incontrato per la prima volta la mamma del fidanzato, Guldem Hanim, che a quanto pare approva di gran lunga la relazione del figlio.

Diletta Leotta ha letteralmente conquistato la mamma dell’attore turco, come dimostra la didascalia della foto che la definisce come sua “figlia”, quindi la conduttrice è già entrata nel cuore della famiglia Yaman. Can è molto legato alla madre, quindi le presentazioni con Diletta sono davvero rilevanti per lui e il fatto che la mamma abbia approvato è davvero una bella conquista!

Una luna di miele culturale e rilassante

Can Yaman e Diletta Leotta stanno vivendo davvero dei giorni stupendi, contornati da panorami e luoghi stupendi. Foto al tramonto in barca, cibo succulento e siti d’importanza culturale di un certo livello: tutto questo viene condiviso in questi giorni dai due fidanzati, che si stanno godendo le bellezze della Turchia insieme alla famiglia di lui.

Can Yaman sta facendo conoscere la sua terra all’amata, principalmente Istanbul, città natale dell’attore. La showgirl italiana è felice nelle foto che pubblica sul suo profilo social, dove la vediamo di sera con uno stupendo abito bianco, mentre si affaccia sulla città di notte e in un’altra foto nella stupenda Basilica di Santa Sofia, luogo di culto della città.

Istanbul, la terra dei due continenti

Istanbul è da sempre stata crocevia di popoli e culture, un’immensa tradizione che ancora oggi si respira tra le strade della città.

C’è molto da scoprire in questa metropoli, solo passeggiando tra le sue strade e imbattendosi nei luoghi più caratteristici. Il quartiere di Sultanahmet, cuore della città vecchia e Patrimonio dell’Umanità, che evoca l’impero Romano e quello Ottomano, è da non perdere. Qui potrete ammirare i minareti e le cupole delle moschee secolari che dominano il panorama della città, il lussuoso palazzo del sultano, la cisterna sotterranea, le innumerevoli fontane, i bellissimi hamam.

Tra i luoghi da visitare e da non perdere c’è la Basilica di Santa Sofia, gioiello di architettura bizantina, la famosa Moschea Blu e il Gran Bazar, dove potrete girare per le tante bancarelle e vivere a pieno la cultura della città, acquistando prodotti tipici e vivere la magia del posto.

