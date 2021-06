Sei single? Queste sono le destinazioni perfette per le vacanze 2021

Idee di viaggio per single in estate: queste sono le destinazioni perfette per una vacanza in solitaria e per conoscere nuove persone.

C’è chi è un single convinto e chi invece ci si ritrova e vorrebbe assolutamente fidanzarsi. Qualunque sia il mood con cui affrontate la vostra condizione di nubile o celibe, una cosa è certa: questa estate in vacanza c’è bisogno di divertimento e, perché no, di incontrare anche la papabile anima gemella!ù

Bisogna allora scoprire quali sono le mete perfette per i single in questi mesi estivi e, tenetevi forte, sono tutte in Italia!

Dove andare in vacanza in Italia se sei single

Abbiamo imparato a scoprire una nuova Italia. Una nazione ricca di spiagge, montagne e cultura che troppo spesso avevamo sottovalutato. E le nostre location sono perfette anche per chi è single e si vuole divertire o vuole tuffarsi alla ricerca dell’anima gemella.

Crociera nel Mediterraneo : da sempre questa vacanza è molto apprezzata dai single. Qui, un po’ come nei villaggi turistici, ci sono molte attività organizzate che permettono proprio di creare nuove amicizie e intessere nuove relazioni. In più, il fatto di essere insieme diverse ore al giorno e di potersi ritrovare magari tutte le sere a cena permette una conoscenza al top. E una volta sbarcati, è più che probabile che abbiate conosciuto qualcuno che vive in Italia data la tipologia di vacanza!

Salento – Riviera Romagnola – Versilia : da sempre queste sono tre meta top per le vacanze estive. Che siate single o in coppia le bellezze del mare e delle spiagge meritano di essere scoperte, così come la vita notturna. Per chi non è in coppia poi il Salento, la Riviera Romagnola e la Versilia offrono infatti molte serate divertenti e all'insegna della musica, magari in spiaggia. Ci sono svariati locali dove fare nuove conoscenze e anche di giorno, al mare, la quantità di persone che incontrerete è incredibile!

Dolomiti: in estate vengono organizzate moltissime escursioni da parte di appassionati di trekking per andare alla scoperta delle montagne nostrane. Se deciderete di partecipare ad una di queste gite è più che probabile che incontrerete persone nuove, magari con il vostro stesso interesse e amore per la montagna. Una soluzione niente male per conoscere persone nuove.

In linea generale c’è solo una regola da seguire per trovare la destinazione giusta se siete single per le vacanze estive: non siate soli. Cercate delle tipologie di viaggio che vi permettano di fare delle escursioni o delle gite di gruppo. Poco importa se vi ritroverete a fare risveglio muscolare con gli animatori alle otto del mattino, in quei contesti è molto più facile trovare nuove persone da conoscere!

(Fonte immagine AdobeStock)