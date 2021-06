Cosa mangiare per combattere il caldo? Gli alimenti che sconfiggono l’afa

By

Troviamo insieme gli alimenti perfetti da mangiare in estate per combattere il caldo! Ecco cosa mangiare per dire addio all’afa.

Quando le temperature iniziano a sfiorare i 40° già a giugno, il caldo fa passare la voglia di mangiare anche i cibi più freschi. Sembra che l’afa la faccia da padrona e non si ha voglia né di alzarsi dal divano, né tanto meno di cucinare. Ma visto che è importantissimo nutrirsi, proprio come il bere tanta acqua, cosa mangiare? Come fare a farsi venire fame con questo caldo? Quali sono i cibi freschi ed estivi da mangiare?

Cosa mangiare in estate per sconfiggere il caldo

Precisiamo, non esistono cibi anti-caldo, ma sicuramente ci sono degli alimenti che, più di altri, possono aiutare a ridurre un po’ la sensazione di afa che ci attanaglia. Vediamo allora cosa mangiare per cercare di sentirsi un po’ più freschi!

Frutta e macedonie : ricchi di zuccheri, ma anche di acqua, i frutti sono i migliori alleati in questa estate 2019 così calda. Sono cibi freschi, estivi e non appesantiscono oltre a non creare quella terribile sensazione di calura e sudore dopo averli mangiati. Via libera a anguria, melone, mango, ciliegie, mirtilli, more, uva, albicocche… tutto quello che vi fa sentire bene.

: ricchi di zuccheri, ma anche di acqua, i frutti sono i migliori alleati in questa estate 2019 così calda. Sono cibi freschi, estivi e non appesantiscono oltre a non creare quella terribile sensazione di calura e sudore dopo averli mangiati. Via libera a anguria, melone, mango, ciliegie, mirtilli, more, uva, albicocche… tutto quello che vi fa sentire bene. Verdure: dimenticate gli spinaci bolliti o le carote bollite. Largo alla verdura che si può consumare al naturale e preferibilmente bella fresca. Carote crude, zucchine alla julienne, ma anche fagiolini lasciati raffreddare, patate fredde, magari una bella insalata, pomodori e ovviamente insalata o finocchi!

Insalate di pasta: un grande classico dell’estate, l’insalata fredda di pasta, meglio se fatta con il farro, il bulgur o il riso, diventa un vero e proprio “salva pranzo”. Facile da preparare, resiste nel frigo anche un paio di giorni se non ci si mettono uova o formaggi freschi, e soprattutto rapida da consumare e molto estiva.

Questi sono solo alcuni dei nostri suggerimenti per sentirsi freschi anche con il cibo e trovare la voglia di mangiare nonostante il caldo torrido dell’estate!

