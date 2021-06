Come abbronzarsi in fretta: gli alimenti che aiutano la tintarella

Avete poco tempo per abbronzarvi, ma volete un colorito da sogno? Ci sono degli alimenti che potrebbero aiutarvi!

Se siete tra coloro che hanno sempre desiderato un’abbronzatura da sogno, ma con scarsi risultati, non temete. Da oggi in soccorso alla tintarella arrivano dei superfood! Ossia degli alimenti assurdi che non avreste mai considerato come amici dell’abbronzatura. Scopriamo quindi insieme come abbronzarsi velocemente con l’aiuto dei cibi.

Alimenti assurdi che aiutano l’abbronzatura

Tante sono state le proposte di cibo, funzionanti per altro, in grado di stimolare la produzione di melanina e quindi regalare un’abbronzatura da sogno. Abbiamo mangiato chili e chili di carote, poi di albicocche e meloni… ma difficilmente abbiamo considerato alleati dell’abbronzatura alimenti come pomodori, peperoni e patate dolci!

In realtà anche loro contengono il famigerato carotene che ci aiuta a raggiungere una tonalità più ambrata alla nostra pelle. Tra gli altri alimenti che non avete considerato come must have per aiutare l’abbronzatura ci sono spinaci, cicorie, cavoli… Sono sicuramente degli alimenti che non avrete preso in considerazione, ma invece se si integrano correttamente all’interno della nostra dieta vi renderete conto che vi aiuteranno ad avere un colorito della pelle nettamente più abbronzato.

Attenzione a non esagerare con il carotene

Attenzione però, non bisogna nemmeno esagerare perché mangiare troppa alimenti che contengono il carotene può causare anche una patologia che si chiama Carotenemia che dona al nostro corpo un colorito tendente al giallo! Meglio non trasformarsi in delle carote ambulanti insomma!

È importante quindi mangiare quante più possibili verdure, sicuramente, ma senza sforzarsi, perché il nostro corpo sa quando dire basta e quando mangiare ancora. Inoltre nella dieta Mediterranea siamo anche facilitati perché consumiamo molto olio di oliva che contiene molti antiossidanti e omega-3 che aiutano ad idratare la pelle e a mantenere l’abbronzatura a lungo.

