La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia 2021. Le informazioni utili.

Torna l’appuntamento con La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia, promossa dall’omonima associazione che raccoglie i borghi più belli sparsi per il territorio italiano.

L’evento, giunto alla sesta edizione, si svolgerà come di consuetudine il sabato seguente al solstizio d’estate, dunque sabato 26 giugno. In alcuni borghi, tuttavia, la Notte Romantica si terrà domenica 27 giugno.

La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia unisce amore e arte, in un binomio suggestivo e affascinante, grazie alle tante iniziative proposte in alcuni dei luoghi più spettacolari del nostro Paese. Ecco tutto quello che bisogna sapere sull’iniziativa.

La Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia 2021

Durante La Notte Romantica nei Borghi più belli d’Italia 2021, tutti i borghi che aderiscono all’iniziativa proporranno un programma di eventi con il tema Amore, che coinvolgeranno tutto il borgo sulla base del format che l’Associazione i Borghi più belli d’Italia ha studiato.

Tra gli eventi classici che non mancheranno si saranno le cene a lume di candela, le visite guidate, le mostre, le installazioni, i recital di poesie, le rappresentazioni teatrali, musica e balli. Tutto a tema Amore e romanticismo, in una cornice incantevole.

La novità di quest’anno sarà il focus “l’Amore per l’Arte“, con un filo rosso che legherà idealmente tutti i borghi, che dovranno scegliere un’arte di riferimento (pittura, scultura, teatro, cinema, danza, ecc.) e organizzare gli eventi su di essa.

Non mancherà, poi, il dessert “Pensiero d’amore”, che ogni anno viene appositamente creato per la manifestazione da uno chef famoso e servito durante le cene a lume di candela nei ristoranti dei borghi che aderiranno all’evento. Quest’anno il dolce sarà firmato da Simone Rugiati. Lo chef-influencer ha creato in esclusiva per I Borghi più belli d’Italia il dolce “Pensiero d’Amore by Simone Rugiati. Black Passion: Fondant al peperoncino, fragole e chantilly“.

L’edizione del 2019, l’ultima che si è svolta regolarmente (quella del 2020 è stata ridotta e con molte limitazioni), ha visto la partecipazione di circa 200 borghi e quasi 1 milione di visitatori complessivi

Con la sesta edizione del 2021 la Notte Romantica dei Borghi vuole rappresentare un segnale di ripartenza. L’evento comunque si svolgerà nel rispetto delle norme di sicurezza e delle restrizioni anti-Covid ancora vigenti nel nostro Paese. Non ci sarà il coprifuoco, quindi si potrà stare fuori fino a tardi, ma si dovrà mantenere il distanziamento fisico, indossare la mascherina al chiuso e ancora all’aperto (l’obbligo termina il 28 giugno), soprattutto in caso di assembramenti, mentre i posti all’interno dei locali saranno contingentati.

Attenzione: a causa dello svolgimento della partita Italia- Austria agli Europei di Calcio del 26 giugno ore 21.00, molti Comuni stanno spostando alcuni degli eventi previsti per il sabato a domenica 27. Consultate il calendario aggiornato sul sito web dei Borghi più Belli d’Italia alla pagina dedicata alla Notte Romantica, oppure direttamente sui siti o canali social dei singoli Comuni.

Notte Romantica: i borghi

L’elenco dei borghi italiani, da Nord a Sud, che hanno aderito alla Notte Romantica dei Borghi più belli d’Italia 2021.

Piemonte

Candelo (Ricetto di Candelo)

Cocconato

Garessio

Neive

Usseaux

Liguria

Apricale

Cervo

Cipressa (B.go di Lingueglietta)

Diano Castello

Framura

Laigueglia

Lerici (borgo di Tellaro)

Millesimo

Moneglia

Lombardia

Fortunago

Gradella

Gromo – ( l0evento si svolgerà il 12 agosto )

Lovere

Monzambano (B.go di Castellaro Lagusello)

Sabbioneta

San Benedetto Pò

Tremezzina

Tremosine sul Garba

Zavattarello

Trentino Alto Adige

Egna – Neumarkt

Glorenza – Glurns (si svolge venerdì 25/06/2021)

Sen Jan di Fassa

Veneto

Cison di Valmarino

Follina

Mel Borgo di Valbelluna

Montagnana

Sant’Ambrogio di Valpolicella (B.go San Giorgio)

Friuli Venezia Giulia

Cordovado

Clauiano

Fagagna

Frisanco (B.go di Poffabro)

Gradisca d’Isonzo

Polcenigo

Sappada

Sesto al Reghena

Travesio (B.go di Toppo)

Valvasone Arzene

Venzone

Emilia Romagna

Brisighella

Castell’arquato

Compiano

Dozza

Montefiore Conca

Montechiarugolo

San Leo

Vernasca (B.go di Vigoleno)

Verucchio

Toscana

Anghiari

Castiglione di Garfagnana

Coreglia Antelminelli (si svolge domenica 27/06/2021)

Giglio Castello

Lucignano

Montemerano

Raggiolo

Palazzolo sul Senio

Poppi

Santa Fiora

Scarperia e San Piero

Suvereto

Populonia

Marche

Cingoli

Corinaldo

Esanatoglia

Gradara (si svolge domenica 27/06/2021)

Grottammare

Mercatello sul Metauro

Mondavio (si svolge domenica 27/06/2021)

Mondolfo (si svolge domenica 27/06/2021)

Montelupone

Montefiore dell’Aso

Monte Grimano Terme

Moresco

Morro d’Alba (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Offida (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Pergola

San Ginesio

Sassoferrato

Servigliano

Torre di Palme

Umbria

Acquasparta (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Allerona

Arrone (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Bettona

Castiglione del Lago

Citerna

Lugnano in Teverina

Massa Martana (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Monte Castello di Vibio

Montefalco

Monteleone d’Orvieto (si svolge il 27/06/2021)

Monteleone di Spoleto

Montone

Panicale

San Gemini

Trevi

Vallo di Nera

Lazio

Boville Ernica

Castel Gandolfo

Castel San Pietro Romano

Castro dei Volsci

Percile

Orvinio

Torre Alfina (si svolge il 26 e 27/06/2021)

Vitorchiano

Abruzzo e Molise

Abbateggio

Anversa degli Abruzzi

Bugnara

Campli

Castel del Monte

Castelli

Città Sant’Angelo (si svolge domenica 27/06/2021)

Fornelli

Guardiagrele

Navelli

Oratino

Penne (si svolge domenica 27/06/2021)

Pretoro

Rocca San Giovanni

Tagliacozzo

Campania

Montesarchio

Monteverde

Summonte

Puglia

Alberona

Bovino

Cisternino

Locorotondo (si svolge domenica 27/06/2021)

Maruggio (si svolge domenica 27/06/2021)

Monte Sant’Angelo

Pietramontecorvino

Presicce

Roseto Valfortore

Basilicata

Irsina

Venosa

Calabria

Altomonte

Bova

Buonvicino

Caccuri

Civita

Fiumefreddo Bruzio

Gerace

Morano Calabro

Oriolo (si svolge domenica 27/06/2021)

Rocca Imperiale

Santa Severina

Scilla (B.go di Chianalea)

Tropea

Sicilia

Castelmola

Castiglione di Sicilia

Castroreale

Cefalù

Erice

Ferla

Gangi

Geraci Siculo

Militello in Val di Catania

Montalbano Elicona

Monterosso Almo

Novara di Sicilia

Palazzolo Acreide

Petralia Soprana

Salemi

Sambuca di Sicilia

San Marco D’Alunzio

Savoca

Sperlinga

Sutera

Troina

Sardegna

Bosa (si svolge il 03/07/2021)

Carloforte

Castelsardo

