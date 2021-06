Le isole greche con aeroporto internazionale raggiungibili con voli diretti dall’Italia, tutte le compagnie aeree

Prendere un aereo e in meno di due ore poter star sdraiato su una splendida spiaggia della Grecia. Un sogno, vero? Realizzabile se si sceglie di andare in vacanza in una delle isole greche raggiungibili in aereo dall’Italia con volo diretto.

Raggiungere le isole della Grecia in estate dall’Italia è infatti molto facile grazie ai collegamenti aerei. Le isole greche più grandi, una almeno per ogni arcipelago (Cicladi, Sporadi, Isole del Dodecanneso, Ionie e Creta) dispongono di un aeroporto internazionale dove atterrano e partono voli diretti da e per le maggiori città d’Europa, Italia compresa.

Altre invece hanno scali solo per voli domestici con partenza da Atene e Salonicco (qui trovate l’elenco di tutte le isole greche dotate di aeroporto). Altre sono raggiungibili invece solo via mare.

Leggi anche –> Le isole della Grecia più belle e più economiche <<

Le isole greche con aeroporto internazionale: voli diretti dall’Italia

Le Isole greche che vantano un aeroporto sono 29 disseminate in tutti gli arcipelaghi. Di queste però solo 12 isole greche hanno un aeroporto internazionale servito da voli diretti dall’Italia; le altre 17 isole hanno un aeroporto con soli voli domestici.

Le 12 isole greche con aeroporto raggiungibili con volo diretto dall’Italia internazionale sono ovviamente le più famose di tutta la Grecia. Ma anche quelle più prese d’assalto. D’altronde la comodità di arrivare velocemente a destinazione piace a tutti.

Nel periodo estivo queste 12 isole della Grecia sono servite da numerosi voli giornalieri sia di aerei di linea sia di compagnie low cost. Non tutte le isole sono collegate con tutte le città italiane: vediamo dunque quali sono i collegamenti diretti con l’Italia per ogni isola della Grecia

Le isole greche raggiungibili in aereo dall’Italia con volo diretto

Corfù, Ionie

Cefalonia, Ionie

Zante, Ionie

Lefkada, Ionie

Creta

Rodi, Dodecanneso

Kos, Dodecanneso

Karpathos, Dodecanneso

Samos, Egeo

Skyathos, Sporadi

Mykonos, Cicladi

Santorini, Cicladi

Isole Ionie con aeroporto internazionale

Le isole ionie sono le più vicine all’Italia, facilmente raggiungibili in nave (da Brindisi a Corfù sono 7 ore di navigazione), ma sono servite anche da quattro diversi aeroporti internazionali: uno per ogni isola! Non è un caso che queste isole vengono prese d’assalto dai turisti: sono bellissime, economiche e distano 40 minuti di volo dalle principali città italiane.

Corfù voli diretti quasi da tutta Italia

In questa isola sono passati vari dominatori e ognuno ha lasciato il suo segno architettonico: dai veneziani agli ottomani. Ha un mare meraviglioso e da Corfù si possono visitare le vicine isole Diapondie, meta di relax assoluto e pressoché priva di turisti. Corfù è collegata a 14 aeroporti italiani ed è servita da 5 compagnie aeree.

A Corfù si vola con volo diretto dall’Italia:

Bari con Volotea

con Volotea Bologna con Blue Panorama

con Blue Panorama Genova con Volotea

con Volotea Bergamo Orio al Serio con Ryanair

con Ryanair Milano Malpensa con Easyjet

con Easyjet Napoli con Easyjet

con Easyjet Palermo con Volotea

con Volotea Pisa con Ryanair

con Ryanair Roma Fiumicino con Alitalia, Ryanair, Vueling e Blue Panorama

con Alitalia, Ryanair, Vueling e Blue Panorama Torino con Volotea

con Volotea Treviso con Ryanair

con Ryanair Venezia Marco Polo con EasyJet e Volotea.

Cefalonia mare da sogno a due passi dall’Italia

Un’isola bellissima con alcune delle spiagge più belle della Grecia. Ottimi collegamenti interni poi per raggiungere facilmente Lefkada e Itaca. Cefalonia è collegata all’Italia con 7 città e servita nel periodo estivo quattro compagnie aeree.

I voli diretti dall’Italia per Cefalonia partono da:

Bari con Volotea

con Volotea Bologna con Blue Panorama

con Blue Panorama Bergamo Orio al Serio con Ryanair

con Ryanair Milano Malpensa con Easyjet

con Easyjet Napoli con Volotea

con Volotea Pisa con Ryanair

con Ryanair Roma Fiumicino con Alitalia, Blue Panorama e Vueling

con Alitalia, Blue Panorama e Vueling Venezia con Easyjet e Volotea.

Zante voli diretti da 8 città italiane

famosa in tutto il mondo per la sua splendida spiaggia del Relitto e di spiagge come quella a Zante ce ne sono parecchie! Zante è collegata all’Italia con voli diretti che partono da 8 città:

Bari con Volotea

con Volotea Bologna con Blue Panorama

con Blue Panorama Bergamo Orio al Serio con Blue Panorama

con Blue Panorama Milano Malpensa con Easyjet

con Easyjet Napoli con Volotea

con Volotea Palermo con Volotea

con Volotea Roma Fiumicino con Alitalia, Vueling e Blue Panorama

con Alitalia, Vueling e Blue Panorama Venezia con Volotea

Lefkada, raggiungibile dalla terraferma

L’isola di Lefkada non ha il suo aeroporto, ma si serve di quello della città di Preveza sulla terra ferma da cui dista 25 km. L’isola è poi raggiungibile in auto o pullman attraverso il ponte.

L’aeroporto di Preveza o Lefkada Airport è collegato con voli diretti a 7 città italiane:

Bari con Volotea

con Volotea Bologna con Blue Panorama

con Blue Panorama Milano con Easyjet e Blue Panorama

con Easyjet e Blue Panorama Napoli con Volotea

con Volotea Roma con Alitalia, Vueling e Blue Panorama

con Alitalia, Vueling e Blue Panorama Venezia con Volotea

con Volotea Verona con Volotea

Creta, voli diretti dall’Italia su due aeroporti

Creta è la più grande delle isole greche, vanta spiagge bellissime, siti archeologici, città e ben tre aeroporti: due internazionali e uno solo per voli domestici. I due internazionali sono quello di Chania ed Heraklion, che distano circa un paio d’ora d’auto uno dall’altro.

Nella costa ovest, la zona delle famose spiagge di Elafonissos e Balos, e nella parte di Paleochora si trova Chania collegata con solo Ryanair a 6 città italiane

Bologna, Bergamo, Pisa, Roma Fiumicino, Treviso e Venezia.

Heraklion permette invece di visitare Cnosso e la costa sud. Heraklion è collegata a 11 città italiane con diverse compagnie:

Roma Fiumicino con Blue Panorama, Vueling, Neos e Alitalia

con Blue Panorama, Vueling, Neos e Alitalia Milano Malpensa con Easyjet, Blue Panorama, Neos e Aegean Airlines

con Easyjet, Blue Panorama, Neos e Aegean Airlines Milano Linate con Alitalia

con Alitalia Verona con Neos e Volotea

con Neos e Volotea Venezia con Volotea

con Volotea Bari con Volotea

con Volotea Genova con Volotea

con Volotea Napoli con Volotea

con Volotea Bologna con Blue Panorama e Neos

con Blue Panorama e Neos Palermo con Volotea

Isole del Dodecanneso con aeroporto internazionale

Le isole del Dodecanneso sono amatissime per la varietà di paesaggi che offrono e per essere Rodi e Kos due isole grandi in grado di offrire qualsiasi tipo di vacanza. Numerosi i voli diretti dall’Italia per le isole greche del Dodecanneso.

Rodi voli diretti con 11 città italiane

Isola con storia e natura è collegata con 11 città italiane e con numerosi voli giornalieri in estate.

Bologna con Neos, Blue Panorama e Ryanair

con Neos, Blue Panorama e Ryanair Catania con Ryanair

con Ryanair Napoli con Volotea e Ryanair

con Volotea e Ryanair Roma Fiumicino con Alitalia, Ryanair e Blu Panorama e Neos

con Alitalia, Ryanair e Blu Panorama e Neos Verona con Neos

con Neos Pisa con Ryanair

con Ryanair Bari con Volotea

con Volotea Palermo con Volotea

con Volotea Venezia con Easyjet

con Easyjet Milano Malpensa con Alitalia, Ryanair, Easyjet e Blue Panorama

con Alitalia, Ryanair, Easyjet e Blue Panorama Bergamo Orio al Serio Ryanair e Blue Panorama

La regina del Dodecanneso è Kos

Kos oltre ad offrire tutto ciò che si può desiderare è anche la base per raggiungere poi le piccole isole di Patmos e Lipsi, perfette per chi cerca tranquillità.

Kos è collegata all’Italia con voli diretti che partono da 7 città italiane: Bari e Venezia con Volotea, Bologna con Blue Panorama e Neos; Bergamo con Blue Panorama; Milano con Neos e Easyjet; Roma Fiumicino con Blue Panorama, Vueling e Neos e Verona con Neos.

Karpathos raggiungibile in aereo dall’Italia

La più defilata delle isole del Dodecanneso è pronta a lasciarvi a bocca aperta per la sua bellezza. L’isola è raggiungibile con voli diretti dall’Italia serviti da Neos Air da Bologna, Milano Malpensa e Verona; da Roma Fiumicino con Vueling e da Venezia con Volotea.

Isole greche del Nord dell’Egeo con aeroporto: Samos

Meno battuto dal turismo di altri arcipelaghi, ma solo per le difficoltà di raggiungerlo, questo angolo del Nord dell’Egeo offre isole spettacolari.

La splendida Isola di Samos è l’unica con aeroporto internazionale ed è raggiungibile dall’Italia con volo diretto solo però da 4 città: da Milano Malpensa e Verona con Neos, da Venezia con la compagnia Voletea e da Bologna con la compagnia Blue Panorama.

Isole Sporadi con aeroporto internazionale: Skyathos

Fra le isole Sporadi solo Skyathos è servita da un aeroporto internazionale ed è un’ottima base per partire alla scoperta delle altre isole o per godere delle sue innumerevoli spiagge.

Skyathos è collegata all’Italia da voli diretti che partono da nove aeroporti:

si vola con Volotea da Bari, Napoli, Torino, Verona e Venezia ;

; con Blue Panorama da Bologna, Bergamo, Roma Fiumicino, Milano Malpensa

con Alitalia da Roma Fiumicino

Isole Cicladi con aeroporto internazionale

L’arcipelago delle isole Cicladi è molto numeroso e le sue isole sono fra le più famose in assoluto: i profili bianchi delle case che si gettano nel blu del mare sono celebri in tutto il mondo.

Fra le tante isole delle Cicladi due vantano un aeroporto internazionale: Mykonos, l’isola del divertimento e della movida e Santorini, l’isola romantica paradiso delle coppie. Altre quattro (Naxos, Paros, Milos e Syros) hanno un piccolo aeroporto per voli interni ben collegato con Atene.

Leggi anche -> Le isole più belle delle Cicladi

Mykonos voli diretti da 11 città

L’isola della feste notturne e dei tanti locali, l’ibiza greca, ha moltissimi voli giornalieri con l’Italia da Aprile fino ad ottobre. Mykonos ha voli diretti con l’Italia con 11 città:

Bologna si vola con Rynair, Neos e Blue Panorama

si vola con Rynair, Neos e Blue Panorama Milano con Easyjet, Neos

con Easyjet, Neos Roma con Blue Panorama, Vueling e Alitalia

con Blue Panorama, Vueling e Alitalia Venezia con Volotea e Easyjet

con Volotea e Easyjet Bari con Volotea

con Volotea Napoli con Volotea e Easyjet

con Volotea e Easyjet Genova con Volotea

con Volotea Verona con Volotea e Neos

con Volotea e Neos Firenze con Vueling

con Vueling Bergamo con Blue Panorama, Neos e Air Italy.

Santorini è raggiungibile in aereo da 12 città italiane

E’ la regina delle Cicladi ed oltre alla sua particolare bellezza e è un’ottima base per raggiungere le piccole Cicladi, ossia isole di Folegandros, Amorgos e Milos. Santorini ha un aeroporto internazionale con voli diretti per 12 città italiane.

Si vola a Santorini da:

Roma con Alitalia, Blue Panorama e Vueling

con Alitalia, Blue Panorama e Vueling Venezia con Volotea e EasyJet

con Volotea e EasyJet Verona con Neos e Volotea

con Neos e Volotea Napoli con Volotea e Air Italy

con Volotea e Air Italy Milano Malpensa con Easyjet e Neos

con Easyjet e Neos Bari con Volotea

con Volotea Genova con Volotea

con Volotea Palermo con Volotea

con Volotea Firenze con Vueling

con Vueling Bologna con Blue Panorama

con Blue Panorama Bergamo con Blue Panorama

con Blue Panorama Milano con Alitalia

Raggiungere le isole della Grecia in aereo dall’Italia con voli diretti è dunque molto facile e c’è chi visita molte isole spostandosi di aeroporto in aeroporto.

Decisamente più comodo e veloce di raggiungere le isole greche in nave, anche se la meraviglia di vedere da lontano spuntare le casette bianche sul mare blu è un’esperienza da vivere. Magari andando a visitare un’isola vicina a quella con aeroporto.