Top 5: le spiagge con il mare più limpido del mondo

State cercando una spiaggia con il mare cristallino e limpido? Queste sono le cinque destinazioni perfette per voi!

Andare al mare è sempre bellissimo, ma se abbiamo la possibilità di tuffarci in alcune delle acque cristalline più belle del mondo, ancora meglio! Spesso infatti cerchiamo delle spiagge che abbiamo lettino e ombrellone, oppure tutti i comfort del caso per un soggiorno meraviglioso. Ma il più delle volte ciò che cerchiamo da una vacanza al mare è che l’acqua sia limpida e cristallina, proprio come se fossimo in una di quelle foto da sogno pubblicate dagli influencer su Instagram! Vediamo allora quali sono le 5 spiagge con il mare più limpido!

Le acque più limpide del mondo!

Bozcaada : il primo luogo che vi consigliamo è in Turchia e Bozcaada è un’isoletta minuscola che viene definita un vero e proprio Paradiso. Troverete un paesaggio da sogno, tante attrazioni, ma soprattutto delle spiagge in cui sembra di tuffarsi nel cielo da quanto sono limpide. Non a casa viene definita la perla del mare di Marmara.

: il primo luogo che vi consigliamo è in Turchia e Bozcaada è un’isoletta minuscola che viene definita un vero e proprio Paradiso. Troverete un paesaggio da sogno, tante attrazioni, ma soprattutto delle spiagge in cui sembra di tuffarsi nel cielo da quanto sono limpide. Non a casa viene definita la perla del mare di Marmara. Jamaica : ci spostiamo dall’altra parte del mondo e qui avete l’imbarazzo della scelta. In Jamaica le spiagge sono un sogno ad occhi aperti, veramente caraibiche! Del resto siamo nell’arcipelago delle Grandi Antille, nel mar dei Caraibi!

: ci spostiamo dall’altra parte del mondo e qui avete l’imbarazzo della scelta. In Jamaica le spiagge sono un sogno ad occhi aperti, veramente caraibiche! Del resto siamo nell’arcipelago delle Grandi Antille, nel mar dei Caraibi! La spiaggia di Cleopatra : torniamo ancora una volta in Turchia perché questa nazione in termini di mare e di bellezze naturali è un sogno ad occhi aperti! Basta sentire il nome di questa spiaggia per capire che si tratta di una spiaggia meravigliosa con sabbia fine e acqua trasparente.

: torniamo ancora una volta in Turchia perché questa nazione in termini di mare e di bellezze naturali è un sogno ad occhi aperti! Basta sentire il nome di questa spiaggia per capire che si tratta di una spiaggia meravigliosa con sabbia fine e acqua trasparente. Corfù: neanche a dirlo arriviamo in Grecia in quest’isola caratterizzata da alcune delle spiagge più belle in assoluto. Possiamo nominarvi giusto Barbati, Aghios Gordis, Kassiopi, ma ovunque vi giriate troverete una spiaggia dal mare limpidissimo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spiaggia La Pelosa (@spiaggialapelosa)