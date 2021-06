Voli low cost: le nuove rotte di EasyJet per le mete di vacanza. Le ultime notizie.

È in continua crescita l’offerta di voli low cost per viaggiare questa estate verso le mete di vacanza più amate. Complice la voglia di partire e soprattutto grazie alla massiccia campagna vaccinale e all’introduzione del Green pass europeo, sarà più facile viaggiare quest’anno.

Pertanto le compagnie aree hanno deciso di aprire nuove rotte, aumentare le frequenze dei voli e lanciare numerose offerte allettanti. Ora tocca easyJet, la low cost britannica aumentare i suoi collegamenti, con tante nuove occasioni di viaggio verso mete di vacanza in Italia e all’estero. Ecco le ultime novità e gli aeroporti italiani dove partiranno i nuovi voli.

Voli low cost: le nuove rotte di easyJet per le mete di vacanza

Partire per le vacanze sarà molto più facile quest’anno, pur essendo ancora in tempi di pandemia, grazie alle vaccinazioni, al Green pass europeo e soprattutto alle numerose offerte dalle compagnie low cost e all’aumento delle tratte, stagionali e non. Le compagnie aeree sono decise a riprendersi le quote di mercato perse durante la fase più acuta della pandemia e a conquistarne di nuove, in particolare nel momento in cui Alitalia deve ancora riorganizzarsi con la nuova compagnia Ita.

Qui, vi segnaliamo le nuove rotte per l’estate di EasyJet dagli aeroporti di Bergamo, Milano Linate e Venezia Marco Polo. Nel complesso sono 7 nuove rotte nazionali e internazionali, dal 19 luglio al 30 settembre.

Voli da Milano e Bergamo

All’aeroporto di Bergamo Orio al Serio, che serve anche i milanesi, EasyJet aveva già inaugurato il 28 maggio scorso la nuova rotta per Olbia, scalo che in questa stagione ha visto un vero e proprio boom di nuovi collegamenti delle compagnie low cost. Ora, dal mese di luglio, la compagnia low cost collegherà l’aeroporto di Bergamo con Malaga, con una frequenza di tre voli a settimana: mercoledì, venerdì e domenica.

L’altra novità, è la nuova rotta da Milano Linate a Brindisi, con sei voli a settimana: tutti i giorni tranne il mercoledì. In partenza sempre dal 19 luglio e fino al 30 settembre.

Con i due nuovi voli, salgono a 68 le rotte nazionali e internazionali di easyJet in Lombardia. Una presenza in crescita costante.

Voli da Venezia

EasyJet rafforza la sua presenza all’aeroporto di Venezia Marco Polo con i nuovi voli per la Grecia e la Spagna.

Sempre dal 19 luglio al 30 settembre, saranno operativi i voli diretti a: Cefalonia, con due frequenze a settimana, il giovedì e la domenica; Ibiza, con tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato; Rodi, sempre 3 voli a settimana, il lunedì, mercoledì e venerdì. Inoltre, è previsto il volo per Brindisi, con sei frequenze a settimana, tutti i giorni tranne il mercoledì.

Dal 31 luglio, invece, sarà riattivato il collegamento diretto con Santorini e l’aeroporto di Fira, con tre collegamenti a settimana, il martedì, mercoledì e sabato.

Con le nuove rotte dall’aeroporto di Venezia, salgono a 16 le destinazioni nazionali e internazionali collegare allo scalo Marco Polo dai voli easyJet.

Infine, segnaliamo anche che dal 20 luglio EasyJet partirà con il volo da Olbia a Barcellona, che avrà due frequenze settimanali, il martedì e il sabato. Saliranno a 24 le rotte da e per lo scalo della Sardegna.

