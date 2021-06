Dove è ambientato Luca, il nuovo film Disney Pixar

By

Luca, il nuovo film Disney Pixar, è ambientato in una città italiana immaginaria che, però, si ispira a uno dei luoghi più suggestivi del nostro Paese: le Cinque Terre. Ecco a quali luoghi si sono ispirati i creatori di questo piccolo capolavoro.

Disney Pixar ha deciso di omaggiare per la prima volta la nostra Italia con il nuovissimo film Luca, uscito da poco sulla piattaforma Disney+. La storia del piccolo protagonista è ambientata, infatti, a Porto Rosso un piccolo borgo marinaro immaginato apposta per il film, ma ispirato alla magnificenza delle Cinque Terre.

Il regista Enrico Casarosa, infatti, ha origini genovesi e ha deciso di ambientare la sua storia in questo piccolo paese che gli ricorda i luoghi dove ha passato le estati da bambino, ispirato quindi a luoghi che esistono davvero. Vediamo insieme quali sono le location alle quali si è ispirato.

Le Cinque Terre protagoniste di Luca, lettera d’amore all’Italia

La storia di Luca, ambientata tra gli anni ’50 e ’60, racconta di come lui e il suo amico Alberto, piccoli abitanti delle acque cristalline della Liguria che alla luce del sole si trasformano in umani, scoprono questo borgo della Riviera e ci restano per tutta l’estate, conoscendo e innamorandosi del mondo degli esseri umani.

Porto Rosso, così è stato chiamato, ha tutte le caratteristiche di un tipico borgo di pescatori italiano, in questo caso ligure, che prende a quanto pare ispirazione da luoghi sparsi delle Cinque Terre. Una vera e propria lettera d’amore alla Liguria, terra tanto cara al regista, che mette in risalto i colori iconici, il cibo e l’architettura che rendono le Cinque Terre una tappa obbligata per tanti viaggiatori.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Disney and Pixar’s Luca (@pixarluca)

Ma quali sono questi paesi che hanno ispirato il film Luca? Di seguito vi elenchiamo gli splendidi borghi rappresentati nel piccolo universo creato da Disney Pixar.

Da Vernazza a Monterosso, tutti i luoghi di Luca

Sono cinque i borghi che rappresentano al meglio le Cinque Terre: Vernazza, Monte Rosso, Corniglia, Manarola e Riomaggiore, tutti luoghi che il regista e il suo team hanno visitato per poter costruire Luca al meglio, lavoro che ha richiesto ben quattro anni.

Da ognuno di loro, Casarosa e company hanno preso qualche dettaglio che hanno messo insieme per creare Porto Rosso.

Nel film, ad esempio, vediamo le vicende dei protagonisti svolgersi principalmente in una bella piazza che affaccia direttamente sul mare di Porto Rosso. Questa piazza è direttamente ispirata a quella di Vernazza, fantastico paesino e uno dei luoghi più iconici delle Cinque Terre, come ha affermato la scenografa del film Daniela Strijleva.

I vicoletti stretti, che si diramano sulla piazza, le ripide scalinate e le botteghe dei negozianti del luogo riflettono benissimo quelle di Vernazza, mentre tutto il resto proviene dagli altri paesini limitrofi: le colline di Manarola, gli accessi al mare tortuosi di Corniglia e le case di Riomaggiore.

La casa di Giulia, un’altra delle protagoniste di Luca, è infatti ispirata a un edificio di Riomaggiore, il cui centro abitato è composto da queste tipiche case a forma di torre genovesi, che seguono il corso del torrente che dà il nome al paese.

Una moltitudine di ispirazioni, quindi, per mettere insieme questo nuovo film Disney Pixar, un invito a visitare l’Italia e la Liguria, soprattutto dopo questo anno e mezzo difficile che ha aumentato ancora di più la voglia di viaggiare!

Leggi anche -> Bandiere Blu 2021 della Liguria: tutte le spiagge premiate