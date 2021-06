L’alba sul mare più bella del mondo si può vedere solo qui

State cercando la location giusta per vedere l’alba sul mare? La destinazione perfetta esiste e si trova qui.

Guardare l’alba sull’Oceano Pacifico e il tramonto sull’Oceano Atlantico? Si può fare. Ma solo in un luogo magico: Panama. Considerato come il paese dei sigari giganti, dei cappelli di paglia e del Canale, è anche la terra della natura più selvaggia, un luogo incontaminato ideale per quanti amano allontanarsi dalla caotica vita quotidiana.

Perché Panama è così quotata dai turisti?

Decidere di andare a scoprire Panama significa ammirare un paesaggio unico nel suo genere, tra immense foreste pluviali e paradisi naturali unici nel loro genere. Qui potrete poi andare alla scoperta di alcune location speciali dove ammirare il tramonto e l'alba sul mare, ottenendo una visuale che non troverete altrove.

Le spiagge più interessanti

Tra le spiagge più belle di Panama non possiamo non citare Cayos Zapatillas due isole immerse nell’area marina protetta. Qui non vi abita nessuno, se non gli animali che hanno trasformato questa destinazione nella loro casa. Le Zapatillas sono amatissime dai turisti perché hanno delle spiagge caraibiche con sabbia bianchissima e un mare da sogno, super trasparente, attorno. Basta prendere una barca per girare nei dintorni e scoprire dei panorami unici! Se vi immergerete troverete poi un paradiso per gli occhi: con tantissimi coralli ad animare i fondali e a renderli super colorati. Non distraetevi però, potreste anche trovarvi a nuotare con una tartaruga marina! Ammirare l’alba da qui sarà un ricordo che vi porterete nel cuore per sempre!

Il fascino di Panama City

La capitale dell’isola di Panama, Panama City, è una città che si snoda per circa 10 chilometri lungo il mare ed è considerata come il vero e proprio centro nevralgico dell’America Latina dove si incontrano culture e mondi differenti.

Il centro storico della città si chiama La Vieja e passeggiando qui potrete ammirare scorci e panorami ricchi di storia e di cultura. Ad ogni angolo infatti troverete reperti e ricordi di antiche civiltà che da qui partivano alla volta di missioni lontane. Un luogo speciale, considerato infatti Patrimonio dell’Umanità.