Estate bollente anche per Elenoire Casalegno che sui social si mostra così

La foto postata sui social da Elenoire Casalegno lascia vedere tutto e, con la scusa delle temperature bollenti, questo scatto fa salire ancora di più la colonnina di mercurio.

In questi giorni il caldo torrido la sta facendo da padrona. Temperature elevate che, in queste ore, stanno sfiorando i 40 gradi soprattutto al sud. Nelle ultime ore qualche pioggia, carica di sabbia, ha interessato diverse regioni del nord Italia, portando ad un lieve abbassamento delle temperature. Ma la situazione meteorologica è comunque bollente ed Elenoire Casalegno ha raccontato ai suoi fan come sta vivendo questa ondata di caldo africano nella sua Milano.

La foto di Elenoire Casalegno non nasconde nulla

Una foto quella pubblicata su Instagram di Elenoire Casalegno che parla da sola. La showgirl, infatti, si è mostrata intenta a sbottonarsi una camicia di jeans davanti all’obbiettivo della telecamera. Sotto nulla e la foto lascia ovviamente intravedere tutto, facendo impazzire i fan di gioia per questo scatto. Certo è che una foto così non può far altro che alzare ulteriormente la temperatura!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elenoire Casalegno (@elenoirec)

“Milano, 32 gradi…delirio” Inizia così la didascalia che accompagna la foto di Elenoire Casalegno che racconta ai suoi followers come sta vivendo questa condizione meteo. “Si sta bene solo in casa, biotti, seduti sul pavimento – prosegue la Casalegno che chiosa con un piccolo aneddoto divertente – Oggi ho parlato con le colombe sul balcone…sto delirando“.

Il caldo proseguirà?

Ed effettivamente questo caldo così importante e umido a fine giugno non ce lo aspettavamo proprio. Nei prossimi giorni le previsioni meteo per altro non migliorano per nulla. Sembra che ormai sia questa settimana che le prossime saranno interessate da temperature al di sopra dei 40° un po’ ovunque. Caldo afoso di giorno e di notte, tipico dell’estate, ma siamo ancora a giugno e le temperature che stiamo vivendo sono sopra la media anche per i mesi di luglio e agosto!

Insomma, condizioni bollenti meteo, ma anche sui social se Elenoire Casalegno continuerà a postare foto di questa bellezza strabiliante e i fan saranno ancora più accaldati!