Come evitare di fare andare in stiva il proprio bagaglio a mano. Bastano pochi accorgimenti per non dover imbarcare il trolley, ma per portare il bagaglio a mano in cabina con sé

Uno degli incubi dei viaggiatori è vedere il proprio bagaglio a mano finire nella stiva dell’aereo. A volte infatti capita che le compagnie aeree per propria necessità di spazio o perché la vostra valigia eccede le misure consentite, decidano di imbarcare nella stiva il vostro prezioso bagaglio a mano. Ma seguendo questi sei semplici trucchi potrete evitare di far finire in stiva il vostro bagaglio, ma riuscirete a portarlo in cabina con voi. E senza compiere nessuna trasgressione!

Bagaglio a mano in cabina: i trucchi per non mandarlo in stiva

Il momento della resa dei conti, quello temuto da ogni viaggiatore, è quello dell‘imbarco. Dopo aver superato i controlli di sicurezza si arriva infatti al gate dove il personale di terra aspetta i passeggeri assieme alla macchina della verità, ovvero il misuratore di valigie. Se il vostro trolley – magari solo per le rotelline – non entra lì dentro non avete scampo: la vostra valigia sarà imbarcata in stiva.

Questo accade soprattutto con le compagnie low cost che per questioni di budget sono le più attente sulle norme che regolano il bagaglio a mano, ma accade anche sui voli più frequentati e più pieni di – quasi- qualsiasi compagnia aerea in quanto può succedere che nelle cappelliere non ci sia più posto. E ancora di più in tempi di pandemia.

Per non rischiare di separarvi dalla vostra valigia ecco 6 trucchi che vi aiuteranno a superare indenni il fatidico momento del gate d’imbarco. E vi faranno portare il bagaglio a mano in cabina con voi.

conoscere le regole della compagnia con cui volate

scegliere la valigia delle giuste dimensioni

fare bene la valigia

indossare gli indumenti voluminosi

utilizzare le buste del duty free

imbarcarsi per primi

Informarsi sulle regole del bagaglio a mano

Il primo consiglio per evitare che il vostro bagaglio finisca in stiva è anche il più ovvio: leggete con attenzione le norme della vostra compagnia aerea riguardo il bagaglio a mano. Infatti le misure ed il peso consentito differiscono da un’aerolinea all’altra.

Inoltre informatevi se vi conviene utilizzare il priority boarding (con una leggera maggiorazione del costo del biglietto potreste avere diritto a più bagagli gratuiti) o se l’utilizzo di servizi aggiuntivi vi consente di avere un secondo bagaglio. Insomma, per battere il proprio nemico bisogna conoscerlo!

Scegliete solo trolley delle misure giuste

Se non volete che il vostro bagaglio a mano finisca in stiva lasciate perdere il gusto e l’estetica e concentrate la vostra attenzione su altri parametri nella scelta della vostra valigia.

E’ più conveniente infatti scegliere un trolley morbido piuttosto che uno rigido, in quanto può essere più facilmente stipato. Ancor meglio uno zaino privo di stecche: sarà possibile per il personale di volo infilarlo senza troppo problemi sotto i sedili.

Fare la valigia perfetta e non finisce in stiva

Si possono dare tutti i consigli del mondo, ma per evitare che il vostro bagaglio finisca in stiva qualcosa per bene dovete farlo anche voi: dovete fare bene la valigia! Farla bene vuol dire organizzare intelligentemente lo spazio a disposizione, sfruttare ogni anfratto possibile ed evitare pesi inutili. Fate una lista onesta di quello che avete bisogno e leggete i 10 consigli dei marines su come fare la valigia perfetta.

Indossate gli indumenti più voluminosi

Il trolley non basta? Indossate quei capi che occupano molto spazio. D’altronde state partendo non andando ad un party! Quindi sacrificate il look e scegliete per il viaggio di indossare quegli indumenti che in valigia occuperebbero spazio e peserebbero troppo. Se poi avete la possibilità di indossare un cappotto con tasche grandi potreste metterci dentro anche qualcosa e alleggerire così ulteriormente la valigia.

Utilizzate le buste del duty free

Avete qualcosa in più che proprio non vi entra in valigia e non sapete come fare? Niente paura. Acquistate qualsiasi cosa al duty free e utilizzate quel sacchetto per trasportare il vostro eccesso.

Prima di procedere è però opportuno consultare le regole delle compagnie e dell’aeroporto, ma generalmente è consentito imbarcare una busta del duty free. Ecco, stipatela con i vostri oggetti personali magari quelli più piccoli, ma più pesanti.

Imbarcatevi per primi

Chi prima arriva meglio alloggia. E mai come in questo caso il proverbio è vero. Infatti i problemi per i bagagli a mano iniziano quando l’aereo si riempie e lo spazio sulle cappelliere diminuisce. Con le norme anticovid inoltre è ulteriormente diminuito e potreste dunque vedere il vostro trolley finire in stiva anche se avete rispettato tutti i punti.

Dopo aver imbarcato un po’ di passeggeri ed aver riempito le cappelliere scatta infatti l’allarme fra il personale di bordo e qualcuno della compagnia passerà lungo la fila scrutandovi ed individuando le valigie più grosse che non potranno essere portate a bordo, ma andranno in stiva. Se non volete rischiare che ciò accada, arrivate presto ed imbarcatevi subito.

Con un po’ d’attenzione dunque e seguendo questi facili trucchetti potrete evitare che la vostra valigia finisca in stiva, ma potrete portare il trolley con voi in cabina.