Qual è la giornata con i costi più bassi per andare in vacanza a luglio e agosto 2021. Ecco le date in cui conviene partire per le vacanze

Volete partire in piena estate, magari ad agosto e volete anche risparmiare. Ebbene sappiate che non è impossibile. Certo, la destinazione inciderà notevolmente sul budget, ma anche quando decidete di partire.

Già perché ci sono dei giorni che sono più cari degli altri – e non soltanto il giorno di Ferragosto – e ci sono giorni che sono molto più economici. Abbiamo trovato qual è il giorno più economico per partire per l’estate 2021, il giorno più low cost di luglio e agosto.

Il giorno più low cost dell’estate: quando conviene partire

Prenotare una vacanza al minor costo possibile è un’impresa che richiede molta pazienza ed è fatta di continui controlli sui siti specializzati, sull’andamento dei costi dei voli e degli hotel. I prezzi infatti subiscono delle variazioni, anche molto consistenti, per via di diverse variabili.

Per risparmiare quando si prenota un volo è opportuno prendere alcune precauzioni come farlo con anticipo rispetto alla data di partenza, ma non troppo, farlo di notte e mai nel weekend. Generalmente poi conviene sempre partire in mezzo alla settimana e non tornare mai di domenica sera. I rientri ad inizio settimana sono infatti i più costosi.

Ma è possibile risparmiare a luglio e agosto? Si sa che la bassa stagione estiva è giugno e settembre, non solo per i voli o i traghetti, ma anche per i prezzi degli hotel. Ma se volete muovervi in piena estate potrete risparmiare partendo in determinati giorni.

Tenendo a mente tutte queste attenzioni abbiamo valutato l’andamento dei prezzi dei voli di luglio e agosto 2021 per decine di destinazioni in Europa e in Italia e abbiamo scovato alcune date in cui i prezzi sono tendenzialmente più bassi che negli altri giorni.

Il giorno più economico per partire a luglio 2021

Luglio è probabilmente il mese più bello per andare in vacanza. E’ il più caldo, le giornate sono ancora lunghissime, è meno affollato di agosto, ma non deserto come giugno, e i prezzi sono più abbordabili di agosto.

Per risparmiare il giorno giusto in cui partire a luglio 2021 è intorno a giovedì 15 luglio. Per la stragrande maggioranza delle destinazioni le date intorno al 15, ovvero mercoledì 14 e venerdì 16 luglio sono le più economiche. Meno costose di inizio mese e molto meno costose della fine del mese.

Partire in quei giorni vuol dire a volte perfino risparmiare il 50% o 60% rispetto ad altri giorni. Vale la pena dunque costruire le proprie vacanze basandosi su queste date di partenza.

Il giorno più economico di agosto 2021 per partire in vacanza

Andare in vacanza ad agosto vuol dire spendere un po’ di più che in qualsiasi altro momento dell’estate e questo vale pressoché ovunque in Europa. D’altronde agosto è il mese delle vacanze per eccellenza, quello in cui le città chiudono e ci si affolla in spiaggia. Se volete o se non potete far altro che partire durante il mese di agosto e volete risparmiare oltre a scegliere accuratamente la vostra meta, sarà bene che scegliate anche il giorno giusto.

Dalla nostra inchiesta è risultato che il giorno più economico in cui partire ad agosto 2021 è giovedì 5 agosto con ritorno il 12 o 13 agosto. In questo mese è fondamentale infatti guardare con attenzione anche i prezzi dei voli di ritorno.

Se infatti troverete ottime occasioni di voli di andata verso località balneari anche nella settimana successiva al Ferragosto soprattutto lunedì 23 agosto, rischiate di spendere tantissimo per il rientro.

Partire e tornare prima del Ferragosto vuol dire invece risparmiare parecchio. Certo, non festeggerete il clou dell’estate ammassati in spiaggia spendendo il doppio per ogni cosa. Ma siamo sicuri che sia uno svantaggio?!

Partire a luglio o agosto 2021 e risparmiare si può fare scegliendo dal calendario i giorni giusti. Tenete a mente che più si avvicinano le date più i prezzi saliranno, dunque agite per tempo se volete una vacanza low cost.