Dove andare in vacanza in Italia spendendo poco. Quali sono le mete di mare economiche dove conviene andare. L’inchiesta di viagginews.com sulle mete low cost dell’estate 2021

Andare in vacanza al mare in un posto bello, restando in Italia e spendendo poco, anzi pochissimo pure a Ferragosto. Vi sembra impossibile? Invece non lo è affatto. L’Italia con oltre 7 mila chilometri di costa offre innumerevoli spiagge e località di mare bellissime ed economiche. Abbiamo selezionato le 7 località di mare più belle ed economiche per l’estate 2021: dalla Sardegna alla Puglia, dalla Sicilia all’Abruzzo.

Leggi anche -> Estate 2021 come risparmiare: bonus vacanza, offerte e consigli <<

Le mete di mare più economiche in Italia per l’estate 2021

Se quando si spende poco solitamente alzate il sopracciglio e vi chiedete ‘dov’è la fregatura?’ potete rilassarvi. In questo caso ad una spesa contenuta non corrisponde un ‘prodotto’ di scarsa qualità. Le mete mare più economiche d’Italia che abbiamo selezionato per l’estate 2021 sono anche fra le più belle in assoluto.

Si tratta di località di mare bellissime, con un mare splendido, dotate di servizi turistici, con presenza di stabilimenti balneari e di tutto quello che serve per una vacanza da sogno.

Abbiamo scelto infatti solo quelle località che hanno ricevuto delle valutazioni positive per la qualità del mare e che abbiano ottimi servizi. Luoghi in cui non vi svenerete a Ferragosto e in cui spenderete pochissimo in bassa stagione.

Queste sono le mete di mare economiche e più belle d’Italia

Maratea, Basilicata

Roccella Jonica, Calabria

Pineto, Abruzzo

Agropoli, Campania

Macari, Sicilia

Buggerru, Sardegna

Santa Margherita di Savoia, Puglia

Maratea, la Rio de Janeiro low cost della Basilicata

La Basilicata è una regione molto economica e ancora poco battuta dal turismo. Forse una delle mete più famose è proprio Maratea e non poteva essere altrimenti vista l’estrema bellezza di questa località. Si trova sul Golfo di Policastro, arroccata sul Monte San Biagio da cui domina il mare.

E’ una cittadina da visitare con il suo centro storico medioevale, fatto di stradine e palazzi storici. E con le sue innumerevoli chiese, ben 44. E guardando in alto vi sembrerà di essere a Rio de Janeiro. In cima a Monte San Biagio si trova infatti l’imponente statua, alta più di 22 metri, del Cristo Redentore.

Alla bellezza storica si aggiunge poi quella naturalistica. Il litorale è un susseguirsi di spiagge incastonate fra l’azzurro del mare e il verde della macchia mediterranea.

Ma quanto costa Maratea? Una notte a Ferragosto in un hotel 5 stelle si aggira sui 180 euro. Ma basta scendere di categoria per trovare soluzioni, sempre in alta stagione, che non vanno oltre i 90 euro. E un 3 stelle ad appena 65 euro a notte.

Roccella Jonica, la perla economica della Costa dei Gelsomini

Sul versante tirrenico il borgo di Tropea si è conquistato lo scettro di più bello d’Italia, dall’altra parte della Calabria, sul versante opposto, Roccella Jonica aspetta in silenzio che i viaggiatori scoprano la sua bellezza.

Roccella Jonica si trova sulla Costa dei Gelsomini, nella provincia di Reggio Calabria, e domina da una rocca il mare Ionio. Questa cittadina ha un’antichissima storia alle spalle. Nell’epoca della Magna Grecia era un fiorente centro citato anche da Ovidio, il suo nome allora era Amphisia. Nel Medioevo diventa città contesa da diverse famiglie e il Castello Carafa è lì a vegliare e a testimoniare il passato glorioso.

Oggi questa cittadina accoglie i vacanzieri con il profumo di bergamotto, che è ampiamente coltivato in zona, e con uno dei mari più belli d’Italia. Da 17 anni di seguito Roccella Jonica è infatti insignita della Bandiera Blu. Non solo questo tratto di Costa ha ricevuto diversi riconoscimenti come Le Quattro Vele, la Bandiera Verde dei Pediatri ed è nelle classifiche del mare più bello d’Italia.

Quanto costa andare a Roccella Jonica nell’estate 2021? Poco! Una notte in una stanza doppia in un hotel 5 stelle costa nel periodo di Ferragosto fra i 120 e i 140 euro. Ci sono poi B&B con giudizio favoloso su Booking che costano meno di 70 euro a notte.

Pineto, vacanza economica nel verde d’Abruzzo

Dovrebbe essere una delle località più famose d’Italia visto che è stata più volte Bandiera Blu d’Europa e una delle 12 spiagge più belle d’Italia secondo Legambiente, invece in pochi conoscono Pineto, piccolo comune in provincia di Teramo affacciato sul mare Adriatico.

Eppure qui c’è un mare di estrema bellezza, con un’acqua cristallina e un fondale sabbioso. Perfetto per i bambini visto che è digradante, ma amatissimo anche dagli adulti per praticare sport acquatici. La spiaggia di sabbia dorata si estende fra il mare e la splendida pineta che corre lungo tutto il litorale. Qui potrete dimenticarvi dell’auto vista la pista ciclabile che corre lungo tutto il litorale, parte della Ciclovia Adriatica.

L’Area marina protetta di Torre di Cerrano una delle meraviglie di Pineto è dominata dalla Torre Spagnola che serviva a proteggere dalle incursione saracena. Qui si trova anche l’antico porto romano di Atri in parte visibile sott’acqua.

Pineto è un comune di recente costruzione con tutti i servizi di una località di mare, ma se avete voglia di un tuffo nel passato oltre alla splendida torre di avvistamento vi basta andare al borgo di Mutignano che domina dall’alto la costa.

I prezzi di un soggiorno a Pineto? Una camera doppia per una notte in un hotel 4 stelle definito eccellente dai viaggiatori di booking nel periodo di Ferragosto costa appena 90 euro! E non è un’eccezione. Scendendo di categoria potete trovare anche soluzioni a 70 euro. A giugno i prezzi si trovano ottime soluzioni anche a 40 euro a notte.

Pineto svetta dunque fra le mete di mare economiche in Italia per l’estate 2021.

Agropoli, la meraviglia del Cilento per un’estate low cost

La famosa costiera amalfitana oscura tutto il resto del litorale campano quando invece ci sono delle meraviglie che varrebbe la pena conoscere. Il Cilento è una di queste. Nella provincia di Salerno, dunque a sud, di Napoli si susseguono spiagge bellissime, calette incastonate fra il verde rigoglioso della macchia mediterranea e l’azzurro intenso del mare. Qui si trova una delle spiagge più belle d’Italia la Baia del Buon Dormire.

Alcune delle località più note della costiera cilentana sono Palinuro, Camerota e la splendida Paestum con il suo meraviglioso sito archeologico. Agropoli è un piccolo e grazioso borgo che sorge su un promontorio sul mare con il suo bel Castello Aragonose a dominare la baia. Nei pressi ci sono due spiagge molto belle la baia di Trentova e quella di San Francesco celebre per il suo mare cristallino.

Quanto costa andare in vacanza ad Agropoli? A ridosso di Ferragosto una doppia in un hotel 5 stelle costa 130 euro, la stessa a giugno 80 euro. Scendendo di categoria fuori dall’alta stagione si trovano soluzioni anche a 40 euro la doppia.

Macari, il piccolo borgo low cost della Sicilia

La Sicilia è una regione piuttosto economica con però qualche differenza fra province. La più cara è quella di Trapani con la famosa Riserva dello Zingaro, le più low cost fra quelle affacciate sul mare sono la provincia di Ragusa e quella di Palermo.

Eppure nella cara provincia di Trapani c’è un piccolo borgo dal mare stupendo e dai prezzi bassi: Macari. Salito agli onori della cronaca per la serie tv Makari con Claudio Gioè, questo piccolo borgo fa parte della Riserva Naturale del Monte Cofano.

Si tratta di un borgo marinaro, poche case arroccate sul monte e un mare spettacolare. Il golfo di Macari è delimitato da due antiche torri d’avvistamento che rendono davvero suggestivo questo luogo.

Qui si trova una delle spiagge più belle della Sicilia e d’Italia, la spiaggia di Baia di Santa Margherita con spiaggia rosa e acqua cristallina e numerose piccole baie pressoché deserte.

Se cercate una vacanza lontano dalla folla, fatta di relax e bellezza naturale questo è il luogo giusto. Ma anche se volete la folla perché San Vito Lo Capo dista pochi chilometri.

Macari è il luogo giusto per risparmiare. Non aspettatevi i grandi hotel che qui non ci sono, ma ci sono ottimi B&B che nel periodo di alta stagione non superano gli 80 euro. E se volete gli hotel li trovate nelle vicinanze a meno di 100 euro.

Buggerru, la Sardegna (economica) che non ti aspetti

Dici vacanze in Sardegna e pensi a cifre astronomiche, vacanze dal costo proibitivo e super resort di lusso. La Sardegna è indubbiamente anche questo – in Costa Smeralda si trova l’hotel più costoso d’Italia – ma si trovano anche località molto economiche.

Per trovarle basta spostarsi dai luoghi più blasonati, andare nel versante orientale dell’isola e fermarsi in uno dei tanti borghi sul mare. Uno di questi è Buggerru. Oltre ad avere una bella spiaggia, un mare bellissimo, incantevoli locali e tutti i servizi necessari è in una posizione strategica per andare alla scoperta di spiagge celebri come Cala Domestica e le Dune di Piscinas.

I prezzi a Ferragosto si aggirano intorno agli 80/90 euro per un doppia in un B&B, mentre una notte in un hotel 3 stelle sono intorno ai 130/140 euro. A Luglio invece si trovano soluzioni anche a meno di 100 euro per una doppia in hotel 3 stelle.

La Puglia meno conosciuta, più bella ed economica

Una delle regioni più frequentate in estate è la Puglia. Fra il Gargano e il Salento si susseguono spiagge meravigliose, località incantevoli e borghi sul mare.

Ma fra il Nord e il Sud della Puglia, in provincia di Barletta, si trova una località bellissima, ma poco conosciuta che vi offre davvero di tutto a prezzi bassissimi. Si tratta di Margherita di Savoia che oltre al mare cristallino e a una grande spiaggia attrezzata vanta le terme e le saline.

Chi ama la natura potrà dunque fare escursioni per ammirare i tanti uccelli che animano la palude, chi vuole le coccole si potrà rifugiare alle terme e per tutti c’è poi la grande spiaggia. P

Per quanto riguarda i prezzi sono davvero abbordabili e molto al di sotto dello standard della Puglia più blasonata. A Ferragosto per una doppia in un hotel 3 stelle si spendono circa 120 euro, mentre a Luglio si trovano soluzioni sotto i 100 euro anche per un hotel 4 stelle.

Andare in vacanza al mare in Italia spendendo poco non solo è possibile, ma si conoscono così anche posti bellissimi, meno conosciuti e meno presi d’assalto.