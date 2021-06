Dove si trovano i 13 hotel più costosi del mondo. Uno è in Italia. Tariffe da capogiro, la classifica degli hotel più cari del mondo

C’è chi in vacanza risparmia e sceglie l’appartamento con cucina per economizzare e chi si può permettere di spendere per una notte l’equivalente del costo d’acquisto di un’intera casa. E non è un modo di dire. Ci sono gli hotel più costosi del mondo che hanno tariffe fino a 85 mila euro per una sola notte! E uno di questi hotel di lusso si trova in Italia.

La classifica dei 13 hotel più cari del mondo vi farà sbalordire per i prezzi esorbitanti, ma le foto vi faranno innamorare. Chi non vorrebbe dormire almeno una notte in una di queste suite da sogno?

Gli hotel più cari del mondo: dove si trovano

Qualsiasi hotel ha stanze da diverso prezzo in base alla grandezza, alla posizione e alla vista che si ha dalla camera. E quando si tratta di hotel di lusso non si tratta più di stanze, bensì di suite, ovvero di appartamenti. Di suite ce ne sono di diverso livello dalla junior alla presidenziale, e alcuni lussuosi hotel hanno quelle che potremo definire ‘sogno proibito’. Infatti in alcuni hotel queste suite offrono tutti i lussi del mondo e il costo per una sola notte lì è a dir poco proibitivo.

Poche persone al mondo infatti possono permettersi di spendere per una sola notte 85 mila euro. Se siete fra i fortunati che hanno una tale capacità economica, se mai vi dovesse capitare un invito in uno di questi hotel, se voleste conoscere persone danarose sappiate che si tratta dei 13 hotel più lussuosi del mondo.

La classifica degli hotel più costosi del mondo

The 13, Macao, Villa De Stephen, 84 mila euro, Palms Casino Resort, Las Vegas, Empathy Suite 84 mila Hotel Presidente Wilson, Ginevra, Royal Penthouse Suite, 67 mila The Mark, New York, The Mark Penthouse 62 mila Hotel Martinez, Cannes, Suite Penthouse 54 mila Hillton Villa, Laucala Island, Fiji, 53 mila Hotel Cala di Volpe, Sardegna, The Penthouse Suite, 45 mila Four Seasons Hotel, New York, Ty Warner Penthouse 41 mila Faena, Miami, Penthouse 41 mila Bulgari Resort, Dubai, Villa Dubai 35 mila The Setai, Miami, Penthouse 34 mila The Royal Mansour, Marrakesh, The Grand Riad, 33mila The Plaza, New York, Royal Suite 33 mila

L’hotel più costoso al mondo: la spettacolare Villa de Stephen a Macao

In Cina, nella vibrante città di Macao, centro finanziario di importanza mondiale, ma anche uno dei più importanti paradisi fiscali, di gente ricca ne gira davvero tanta. Così ci sono anche tantissimi hotel di super lusso e uno svetta su tutti gli altri: il The 13.

Questo hotel, che spicca per la pomposità dei suoi arredi, è uno dei più apprezzati della città, ma è soprattutto famoso perché ospita la suite più costosa al mondo, la Villa The Stephen.

Questo hotel contende al Palms Casino Resort di Las Vegas la medaglia di hotel più costoso al mondo. Passare una notte in questa scintillante suite costa la cifra da capogiro di 100 mila euro, circa dunque 85 mila euro.

La Villa De Stephen è un immenso appartamento di 2800 metri quadri che occupa tutto l’ultimo piano dell’hotel. Gli interni sono arredati in stile baroccheggiante, arricchito da statue e stucchi, con soffitti lavorati o affrescati che lo fanno assomigliare ad una reggia. Non proprio sobrio, ma di sicuro effetto.

L’ascensore privato porta fino a dentro la suite dove si trova una piscina, un intero bar e diverse camere. Chi alloggia nella Villa de Stephen ha una squadra di maggiordomi e una Rolls Royce Phantom con autista a disposizione.

Il secondo hotel più caro del mondo, il Palms Casino Resort

Siamo a Las Vegas, città degli eccessi e dei famosi casinò. Una città che non dorme mai, che si diverte, che gioca e in cui girano tanti, tantissimi soldi. Qui si trovano alcuni degli hotel più costosi ed eccentrici del mondo. Uno dei più celebri è il The Venetian Resort in cui è riprodotta la laguna con tanto di gondole e campanile di San Marco.

E qui si trova l’hotel più costoso del mondo: il Palms Casino Resort. In realtà all’apparenza sembra un hotel come tanti di Las Vegas: un 4 stelle, con casino e diversi ristoranti. Di lusso, ma niente da strapparsi i capelli.

A meno che…non si alloggi nella Empathy Suite. E qui le cose cambiano. Non solo perché costa la cifra proibitiva di 100 mila dollari a notte, ma anche perché si tratta di un suite immensa. Un appartamento di 2590 metri quadri che copre l’intero ultimo piano dell’edificio e che dispone di una piscina all’aperto, un intero bar, una vista spettacolare su tutta Las Vegas, opere d’arte di Damien Hirst di cui due squali in formaldeide.

Inoltre per gli ospiti c’è un maggiordomo sempre a disposizione, un autista e un credito di 10 mila dollari da spendere fra i ristoranti, i negozi e il casino dell’hotel.

La suite era prima chiamata Hugh Hefner Suite, in omaggio all’editore di Playboy, e aveva un costo di 40 mila euro a notte. I recenti rinnovamenti hanno fatto schizzare il prezzo alle stelle.

In Svizzera l’hotel più caro d’Europa

L’hotel più caro d’Europa e terzo nella classifica mondiale si trova in Svizzera a Ginevra. Ginevra è una bella città affacciata sul lago, un posto da vedere per i suoi bei paesaggi, ma anche centro nevralgico per l’economia. Qui si trovano moltissime banche, qui arrivano imprenditori da ogni parte del mondo e celebrità in cerca di privacy e quiete.

E proprio vicino al lago sorge l’Hotel President Wilson che vanta stanze con vista panoramica e una suite dal prezzo proibitivo, la Royal Penthouse Suite. Una notte in questo appartamento da sogno, che misura 1680 metri quadri e occupa tutto l’ottavo piano dell’hotel, costa circa 85 mila euro, ovvero circa 70 mila euro.

La suite dispone di ben 12 stanze, vasche idromassaggio, un bar, un pianoforte, un tavolo da biliardo e perfino un telescopio. L’arredamento è elegante, semplice, ma prezioso e di qualità. La vista sul lago di Ginevra dalla terrazza è a dir poco spettacolare.

Quello che poi distingue questa suite è il grado di sicurezza e privacy garantita. Non è un caso che vip di Hollywood come Michael Douglas, Rihanna e Celine Dion abbiano scelto di alloggiare in questa suite che ha servizio bodyguard h24 oltre a finestre antiproiettile e casseforti.

L’Hotel più caro d’Italia è in Sardegna

Tra gli hotel più cari del mondo si trova l’hotel più costoso d’Italia dove una notte può costare fino a 46 mila euro. Quest’hotel si trova in Sardegna nella zona più esclusiva, ovvero la Costa Smeralda.

In quest’angolo di Sardegna dove si trovano ville di celebrità ed imprenditori ci sono alcuni hotel molto costosi, ma l’Hotel Cala di Volpe, un 5 stelle di lusso con 70 camere, vanta una suite da sogno.

Si tratta di una penthouse di 250 metri quadri progettata dall’architetto francese Bruno Moinard dove tutto, dalle lenzuola al tavolo, è di estrema qualità e gusto. La piscina privata per dire è firmata Harrods, i celebri magazzini inglesi. Nulla è lasciato al caso. E dalla terrazza si gode una delle viste più belle sul mare dell’intera Sardegna.

Gli hotel più costosi del mondo hanno prezzi fuori dalla portata della gente comune, ma chissà una vincita al Lotto forse potrà realizzare il sogno di una notte in queste suite da principi.