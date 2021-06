Vacanze Spagna 2021: tutte le regole anti Coronavirus

Se state programmando un viaggio in Spagna in tempi di Coronavirus, non potete partire senza conoscere tutte le regole attualmente in vigore nel Paese. Vediamo nel dettaglio com’è la situazione e quali sono regole e restrizioni.

Con l’arrivo dell’estate sono aumentati i dubbi e le incertezze sui viaggi nei Paesi Europei, soprattutto per quanto riguarda le regole e le restrizioni in vigore. In questo articolo cerchiamo di fare chiarezza sulla Spagna, su qual è lo scenario presente al momento per quanto riguarda tutte le regole anti Coronavirus.

Spagna, tutte le regole anti Coronavirus

Lo scorso 9 maggio lo stato d’emergenza in Spagna è stato revocato, perché il Governo spagnolo considera il rischio pandemico in fase di contenimento.

Questo, però, ha lasciato le diverse regioni a scegliere autonomamente le proprie restrizioni, come il confinamento perimetrale regionale, il coprifuoco o la limitazione degli assembramenti per contenere la pandemia di Coronavirus.

Nelle diverse Comunità Autonome, infatti, le regole variano, quindi vediamole nel dettaglio:

Comunità di Madrid: dal 31 maggio, non ci sono limiti di orari per i negozi, i centri commerciali e i mercati. Chiudono invece all’una di notte le attività di ristorazione, con 8 commensali a tavola all’esterno e 6 all’interno. La capienza massima per ristoranti all’interno, per centri sportivi, casinò, teatri e cinema è del 50%, mentre del 70% i ristoranti all’aperto, centri commerciali, negozi e luoghi di culto. La mascherina è ancora obbligatoria per tutti i maggiori di 6 anni.

Queste sono, in linea di massima, tutte le regole da conoscere prima di intraprendere un viaggio in Spagna, almeno per le prossime due settimane. Vi terremo aggiornati!