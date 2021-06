Traffico Autostrade weekend 18-20 giugno: previsioni e situazione attuale

Autostrade prese d’assalto per il weekend del 18-20 giugno. Ecco le previsioni di traffico e la situazione aggiornata a oggi.

Il weekend in estate, si sa, è uno di quei momenti in cui le persone che non abitano al mare decidono di spostarsi e di raggiungere delle località balneari per trascorrere un fine settimana in spiaggia. Ecco allora che il bollino rosso o arancione per gli spostamenti in autostrada comincia a campeggiare e intimorire molti viaggiatori. Vediamo allora le previsioni del traffico autostrade per il weekend e la situazione attuale sulle arterie principali.

Traffico da bollino arancione su molte autostrade per il weekend

Per quanto riguarda la previsione del traffico per il weekend, a oggi il sito ufficiale di Autostrade per l’Italia non ha ancora lanciato nessuna allerta e ancora non sono sbucati i tanto temuti bollini rossi o neri. Sicuramente però si potrebbero formare code sulla A1, Milano-Napoli soprattutto nel tratto romagnolo, in direzione Milano e verso Roma Sud-Frosinone. Altro punto critico resta la A7 Milano Genova e la A10 Genova-Ventimiglia, nel pieno delle polemiche e delle critiche da parte dei viaggiatori che lamentano una serie praticamente infinita di cantieri che ci si susseguono. A rischio anche la A12 in direzione Genova, la A26 Genova-Gravellona Toce, la A30 Caserta-Salerno e il Traforo del Monte Bianco.

Le previsioni di traffico per oggi e per i prossimi giorni

Questi sono i punti critici dove, generalmente, si formano sempre code e traffico. Per quanto riguarda invece la situazione di oggi, l’unica previsione di coda quasi certa è sulla A1 Milano-Napoli, all’altezza di Modena. Sul sito leggiamo infatti che potrebbe formarsi una coda in uscita a Modena Nord dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dal giorno 19/06/2021 al giorno 20/06/2021 per Fiera. Chi arriva da Bologna quindi è invitato a uscire a Modena sud, mentre chi arriva da Milano dovrebbe seguire il percorso Campogalliano su A22 Brennero-Modena.

La situazione in tempo reale

La situazione in tempo reale a oggi, 17 giugno, vede come unico vero punto di criticità un tratto di autostrada chiusa sulla A1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Inca, Km 304 – direzione: Napoli per incidente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Autostrade per l’Italia (@autostrade_per_litalia)

Chiusura imminente invece al Bivio A1/A15 Parma-La Spezia in entrambe le direzioni dalle ore 20:00 alle ore 06:00 dal giorno 17/06/2021 al giorno 18/06/2021.