Michele Cannistraro, Masterchef: dove lavora oggi? Ha un ristorante?

Dove lavora oggi Michele Cannistraro, il Cannibale vincitore di Masterchef All Stars e cosa sappiamo di lui.

Vi ricordate Michele Cannistraro di Masterchef “il cannibale“? Vincitore di Masterchef All Stars e ottavo qualificato nella terza edizione classica del programma cosa fa oggi e dove lavora? Michele ha una grinta incredibile, appassionato di moto e di cucina oggi è uno chef a tutti gli effetti, ma se vi state chiedendo se oggi lavora in un ristorante o se ne ha uno suo, ecco la risposta!

Vi ricordate il suo grande amico, Ivan Iurato?

Michele di Masterchef dove lavora??

Michele Cannistraro, il cannibale di Masterchef, si è preso la sua rivincita dopo l’ottavo posto nella terza edizione, trionfando con All Stars. Dopo la vittoria, ma già subito dopo l’uscita dal programma la prima volta, ha continuato a lavorare in cucina ma non ha un suo ristorante. Ha fatto un po’ di corsi e ha studiato molto fino ad arrivare a oggi. Michele di Masterchef lavora come personal chef, ma soprattutto fa show cooking, organizza catering per feste, eventi e matrimoni.

Il suo piatto forte, che adora cucinare per se stesso, ma anche nei suoi eventi privati, sono le costine. Ogni ricetta viene realizzata da Michele con amore, ma soprattutto tenendo sempre a mente gli insegnamenti appresi dallo chef Cannavacciuolo perché proprio lui dà vita ad uno stile di cucina che si adatta perfettamente al suo ideale.

Michele viene applaudito dai giudici di masterchef all stars

La vita privata di Michele di Masterchef All Stars

Attivissimo sui social, Michele oggi è dunque un personal chef. Classe 1980, originario di Rozzano, Cannistraro ha una famiglia bellissima che ama da impazzire e che lo sostiene in ogni su avventura. Prima come motociclista, oggi come chef. La moglie, Marzia, e le sue due figlie sono nettamente la sua ragione di vita.

Insomma, Michele Cannistraro, il cannibale di Masterchef oggi è un cuoco super affermato e per vederlo all’opera non vi resta che ingaggiarlo per qualche festa o ricorrenza speciale. Vedrete che non rimarrete assolutamente delusi!