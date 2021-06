Meteo weekend 18-20 giugno: caldo africano bollente, attenzione alle temperature. Le previsioni del tempo aggiornate.

Stiamo entrando definitivamente nell’estate, anche quella astronomica che sarà il prossimo 21 giugno, e le temperature cominciano a farsi sentire. L’anticiclone proveniente dal Nord Africa che sta assicurando tempo stabile e soleggiato sull’Italia, si rinforzerà portando a un forte aumento delle temperature.

Come abbiamo già anticipato, sarà una vera e propria fiammata rovente sull’Italia, con temperature oltre i 40 gradi. Qualcuno parla addirittura di caldo più intenso di quello dell’estate del 2003, che fu da record. Non mancheranno, tuttavia, le precipitazioni violente con forti grandinate, portate da alcune infiltrazioni di aria umida di provenienza atlantica che si scontrerà con l’anticiclone africano. Ecco le previsioni del tempo aggiornate.

Meteo weekend 18-20 giugno: caldo bollente e grandinate



Durante il weekend avremo su gran parte d’Italia tempo stabile e soleggiato ma aumenteranno caldo e afa per via delle correnti africane in risalita lungo la penisola italiana. Non mancheranno comunque rovesci o temporali di calore sulle Alpi e sugli Appennini, con possibili sconfinamenti in pianura. Come annuncia 3bmeteo.

Gli annuvolamenti sparsi che hanno caratterizzato alcune zone d’Italia negli ultimi giorni, lasceranno spazio a condizioni di tempo sempre più soleggiato. Mentre gli ultimi fenomeni della settimana, con piovaschi sulle Alpi occidentali e sugli Appennini centro-settentrionali si esauriranno.

Nella giornata di venerdì 18 giugno avremo tempo tendenzialmente stabile su tutta Italia, salvo cieli velati al Centro-Sud e parzialmente nuvolosi al Nord. Sono previste piogge locali diurne sulle Alpi occidentali, poi nel pomeriggio sul resto delle Alpi e lungo la dorsale appenninica con possibili temporali sparsi. Sarà possibile qualche confinamento dei fenomeni sulle pianure del Triveneto. Le temperature saliranno, soprattutto in Pianura Padana, con punte fino a 34° C, anche sulla Sardegna interna e nella zona di Foggia. Il clima sarà caratterizzato da afa, soprattutto in città.

Nei giorni di sabato e domenica, il tempo sarà più soleggiato e stabile, con caldo in aumento ma non mancheranno i temporali di calore in montagna. Dal pomeriggio di domenica, tuttavia, è previsto l’arrivo di una perturbazione con rovesci e temporali anche violenti, accompagnati da forti grandinate, che colpirà prima il Nord-Ovest, poi il resto delle Alpi.

Previsioni in dettaglio

Le previsioni meteo per il weekend si sabato e domenica. Cosa aspettarsi.

Nella giornata di sabato 19 giugno avremo condizioni meteo di tempo generalmente buono, soleggiato e caldo su quasi tutta Italia, salvo qualche annuvolamento sparso o velatura. Nel pomeriggio sono previsti isolati rovesci sulle Alpi, con qualche nube in più lungo le coste. Mentre al Centro e al Sud sono previsti solo locali annuvolamenti lungo l’Appennino ma senza fenomeni. Le temperature aumenteranno ovunque, con punte fino a 35 gradi al Nord, in pianura e nelle città, dove si sentirà l’afa.

Da domenica 20 giugno arriveranno i primi cambiamenti. Il tempo continuerà ad essere stabile su buona parte d’Italia ma con qualche velatura e nube in più. Il tempo, tuttavia, peggiorerà sulle regioni di Nord-Ovest, in particolare sulle Alpi, dove è atteso l’arrivo di una perturbazione atlantica che supererà la barriera dell’anticiclone.

Sulle Alpi nord-occidentali le piogge si faranno intense nella seconda parte della giornata, con temporali anche forti e grandinate violente. Verso sera i fenomeni si sposteranno verso le Alpi centrali e orientali, con possibili sconfinamenti in pianura. Nel frattempo, sul resto d’Italia le temperature saliranno ancora, raggiungendo punte di 38° C nelle zone interne della Sardegna e nelle regioni dell’alto Adriatico. Farà caldo anche nella altre regioni. Il clima sarà particolarmente afoso.