Masterchef Ivan Iurato, dove lavora oggi? Ha un suo ristorante?

Che fine ha fatto e dove laovra Ivan Iurato di Masterchef? Ha un ristorante tutto suo o è chef in qualche locale?

Durante la sua partecipazione alla seconda edizione di Masterchef e nella versione Alla Stars: Ivan Iurato è stato amatissimo. È sicuramente uno dei personaggi preferiti e adorati in assoluto dai fan del cooking show di Sky. Ivan di Masterchef si è contraddistinto per la sua estrema umiltà, per la sua capacità di dire “ho sbagliato” e per la voglia irrefrenabile di imparare. Qualità che gli sono valse anche i plausi di Joe Bastianich. Ma cosa fa oggi Ivan Iurato di Masterchef? Dove è finito? Dove lavora? Ha un ristorante tutto suo? Scopriamolo insieme.

Dove lavora Ivan di Masterchef e il ristorante

Ivan Iurato è arrivato a Masterchef come impiegato di un’azienda elettronica e la cucina per lui, fino a quel momento, era solo una passione cui dava sfogo nel tempo libero. Quando è approdato tra i concorrenti del cooking show era già bravo, ma ciò che lo ha contraddistinto è stato il suo carattere umile e sempre pronto ad ascoltare e ad imparare.

Il ritorno di ivan a masterchef all stars

Che lavoro fa oggi Ivan di Masterchef? Ovviamente il cuoco. In un primo momento ha fatto varie esperienze in svariate cucine. Poi lo abbiamo visto al ristorante Met di Ragusa e dopo un periodo di stop, da poco ha annunciato di essere tornato proprio in quelle cucine. Ivan torna a lavorare al Met, in questo ristorante pazzesco in riva al mare dove dà libero sfogo alla sua fantasia culinaria. I piatti che cucina Ivan e le sue ricette sono ovviamente meravigliose e molto preziose, roba da leccarsi i baffi!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Ivan iurato (@igaiury)

Ivan Iurato Instagram e Youtube

Ivan Iurato inoltre è attivo sui social, come Instagram, ma anche su Youtube dove, durante i momenti più bui della pandemia ha tenuto compagnia ai suoi followers. Non solo raccontando della sua vita privata, ma anche spiegando un po’ il funzionamento del dietro le quinte di Masterchef. Cucina e curiosità insomma, la ricetta perfetta per i fan di Ivan Iurato che da quei giorni come concorrente nel programma di cucina più famoso d’Italia è cresciuto moltissimo.

Ora lo sapete, per assaggiare i suoi piatti dobbiamo andare al MET di Ragusa!